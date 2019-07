Trasporti pubblici: Berlino 1 euro al giorno e Milano 2 all’ora? Forse no

Il “biglietto a 1 euro” berlinese è in realtà il costo dell’abbonamento, mentre a Milano si paga meno

Indignazione social su Twitter. Mentre Milano implementa l’aumento del costo dei biglietti di autobus, tram e metro a 2 euro, Berlino annuncia il taglio lanciando la tariffa di un euro al giorno. Qualche utente si è espresso sui social network contro questo apparente controsenso: entrambe le città manifestano l’intenzione di incentivare il trasporto pubblico per ragioni ambientali e le polemiche nascono da un aumento dei biglietti di 50 centesimi in Italia contro un taglio da 1,70 a «1 euro al giorno» in Germania, ma c’è un po’ di confusione.

A berlino si viaggia con 1

a parigi con un 1 e 5

a barcelona abbonamento dieci biglietti costa dieci euro

a praga tagliano il costo da anni.

sono misure volte a combattere il traffico privato

però trovi milanesi furbi che ti dicono con aumento a due euro a milano si risparmia — Segnali di ripresa (@Brunomgiordano) July 17, 2019

In realtà, secondo l’annuncio fatto da Michael Müller durante un’intervista con il Neue Zürcher Zeitung, la cifra che Berlino ha abbassato è quella degli abbonamenti annuali che passano da 761 a 365 equivalente a 1 euro al giorno. A Milano, dove il biglietto è passato da 1,50 a 2 euro, l’abbonamento è rimasto stabile a 330 euro. Quindi, se a Berlino costa 1 euro al giorno per gli abbonati, a Milano costa circa 90 centesimi.

Quello dell’abbonamento è un passo in avanti significativo per la capitale tedesca, mentre il biglietto effettivo a Berlino costa sui 1,70 euro e su questo non sono state annunciate riforme.

