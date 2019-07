Sgombero di Primavalle: fuoco e cariche. Alcune famiglie lasciano l’immobile occupato – Il video

Sono decine gli occupanti – in particolare famiglie con bambini piccoli – dell’ex scuola di Primavalle, a Roma, che hanno deciso di lasciare volontariamente l’immobile dove oggi, 15 luglio, sono cominciate delle imponenti operazioni di sgombero fortemente volute dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Nell’immobile di via Cardinal Capranica vivono tra le 200 e le 300 persone, tra cui un’ottantina di bambini. Una parte degli occupanti è ancora asserragliata sui tetti e si rifiuta di lasciare lo stabile prima di avere un alloggio alternativo.

Questa mattina ci sono stati momenti di forte tensione: dove dopo un tentativo di conciliazione, gli occupanti hanno incendiato gli oggetti con cui avevano eretto barricate – materassi, pneumatici, mobili, precedentemente cosparsi di benzina. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti.

La zona è militarizzata: 45 blindati, centinaia di uomini fra agenti in tenuta antisommossa, vigili del fuoco, polizia municipale: una zona rossa in piena città.

Salvini: «Nessuna tolleranza per i violenti»

Secondo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, l’immobile deve essere sgomberato perché è pericolante: «Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell’Ordine. Lo stabile è pericolante – ha detto Salvini – immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l’incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza».

Il blitz nella notte

Blidati e forze dell’ordine sono arrivati intorno alle 23.00. Donne e bambini hanno passato la notte sul tetto. Gli altri hanno raccolto le provviste. Resisteremo fino a che non ci daranno una soluzione, assicurano.

La stagione degli sgomberi nella Capitale parte così, con uno sgombero anticipato e un cordone di agenti che intima anche ai giornalisti di non avvicinarsi. Neppure per chiedere informazioni su quanto sta accadendo all’interno.

Foto: Angela Gennaro/Le barricate erette dagli occupanti a Primavalle, Roma

Gli occupanti: «Non sappiamo dove andare»

Gli occupanti non chiedono che una risposta chiara: sono sotto sgombero da mesi, ormai. Ma dicono di aver ricevuto solo una chiamata da un assistente sociale venerdì scorso. Solo alcuni di loro, e con risposte non chiare. «Quando abbiamo chiesto dove saremmo andati, non lo sapevano».

Come tante, sopravvissute o meno qui a Roma, questa è un’occupazione multiculturale. C’è una grande comunità marocchina, e poi famiglie rumene, italiane, algerine e tunisine. Ci sono tra gli 80 e i 90 bambini, dicono gli abitanti.

Per il momento la situazione è sospesa. Alcuni dirigenti della Digos si sono avvicinati alla prima barricata, materassi, alberi secchi, bottiglie rotte, pezzi di mobile. «Rimaniamo calmi, stanno lavorando a delle soluzioni». È arrivata Laura Baldassarre, assessora alla Persona del comune di Roma. In piazza, al di là della barricata, tra gli altri il consigliere regionale Alessandro Capriccioli, l’assessore municipale Christian Raimo.

La proposta del Comune

Baldassarre porta, alle 7 del mattino, in un faticoso negoziato con mamme e bambini asserragliati sul tetto, la proposta del Comune: single in un centro di accoglienza, nuclei famigliari in un’unica stanza, dall’altra parte della città, con mensa e quindi senza cucina. Per un anno, “ma con l’inserimento in un programma per avviare queste persone all’autonomia”, dice l’assessora.

Le mamme sono ritornate sul tetto urlando: “Sono 20 anni che viviamo qui. No. Roma si barrica”. La Regione ha messo a disposizione cinque appartamenti e un milione di euro.

