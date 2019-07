Sgombero di Primavalle, il lancio di bottiglie e oggetti pesanti contro la Polizia – Video

A seguito del video racconto degli scontri e dello sgombero di Primavalle, Open è in grado di fornirvi il video e le immagini riprese da dietro le fila della Polizia di Stato dove si evidenziano i lanci di oggetti rivolti agli agenti da parte degli occupanti e dei membri dei centri sociali presenti sul posto.

Nell’immagine, una delle bottiglie lanciate contro gli agenti dal tetto dello stabile.

Gli scontri avevano portato un bilancio di 3 arresti e varie denunce. Oltre al lancio di bottiglie e oggetti pesanti contro gli agenti, erano state incendiate con alcol e benzina quattro fila di barricate – composte da materassi, pneumatici e mobili – erette su Via Cardinal Capranica.

Uno dei tanti oggetti pesanti lanciati contro gli agenti.

A quanto si apprende da fonti del Comune di Roma, 145 persone su 199 hanno accettato le proposte di accoglienza proposte dagli operatori della capitale.

La lista degli sgomberi e le polemiche

Lo stabile di Primavalle si trovava in cima alla lista stilata dal Viminale, un elenco che impone di liberare diverse strutture occupate in tutta Italia. Rimangono le polemiche relative agli sgomberi come quelli di Primavalle in contrasto con uno stabile, quello occupato da Casapound, che di fatto ha fatto perdere all’erario circa 4,6 milioni di euro per i quali sono stati condannati a pagare i pubblici ufficiali e non gli occupanti.