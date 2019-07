Anche la Camera dichiara guerra agli sprechi, l’annuncio di Fico: «Montecitorio sarà plastic free» – Il video

«Il 19 luglio la Camera diventerà plastic free. Era uno dei punti che avevamo detto di dover realizzare e dal 19 luglio sarà realizzato». Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato lo stop alla plastica usa e getta e ai prodotti monouso nelle aule di Montecitorio, a margine della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

«Cosa succede – prosegue Roberto Fico – quando cerchi di mettere in essere tutte le cose, tutti i temi che ci eravamo detti e che avevamo annunciato? Succede che la Camera diventa un organo molto più razionale dove tutto è controllato, dove non si spreca, dove non si riducono i servizi, ma al massimo si riducono alcuni sprechi, ma neanche più sprechi perché oggi potrei dire che alla Camera dei deputati sprechi non ce ne sono più».

L’invito era stato lanciato un anno fa dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa: «Simpaticamente chiedo al presidente della Camera, all’onorevole Roberto Fico, ma anche al ministro dello Sviluppo economico, onorevole Luigi Di Maio, entrambi diventate plastic free, liberate la Camera, liberate il ministero. E chiedo anche agli altri ministeri di liberarvi e di liberarci dalla plastica. Assumete anche voi questo impegno come l’ho assunto io, e facciamolo insieme».

