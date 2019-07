Se il 16 luglio 2019 il Parlamento europeo voterà la fiducia, il 1° novembre entrerà in carica la nuova presidente della Commissione Ue

Il suo nome è Ursula von der Leyen. Per la prima volta nella storia dell’Unione europea una donna è a capo della Commissione. Convinta europeista che sogna gli Stati Uniti d’Europa, l’erede di Jean-Claude Juncker l’ha spuntata su Margrethe Vestager (danese e Commissaria europea alla concorrenza) e Kristalina Georgieva (bulgara e presidente della Banca Mondiale).

La sua nomina da parte del Consiglio europeo è il frutto di un compromesso accettato dalla Francia e appoggiato dai paesi del blocco di Visegrad e l’Italia che si erano opposti al socialista Franz Timmermans. Se la sua designazione sarà confermata dal voto del Parlamento europeo, Ursula von der Leyenen entrerà in carica il 1° novembre 2019.

La vita privata: parla 3 lingue e ha 7 figli

Ursula Gertrud (Albrecht) von der Leyen (8 ottobre 1958) è di nazionalità tedesca ma è nata a Ixelles, un comune nei sobborghi di Bruxelles, sede del Parlamento europeo. Dal 1964 al 1971 papà Ernst Albrecht, zio del noto direttore d’orchestra tedesco Marc Albrecht, è stato a capo dell’ufficio privato di Hans von der Groeben, uno dei due membri tedeschi della Commissione europea appena creata. Ha partecipato al lancio della Comunità economica europea e della Ceca e dal 1967 al 1971 ha ricoperto la carica di Commissario alla concorrenza.

In quegli anni Ursula Albrecht ha frequentato la Scuola europea della capitale belga e ha imparato la lingua francese. Nel 1971 Ernst Albrecht è rientrato in Germania, ad Hannover, perché eletto presidente della Bassa Sassonia nelle fila della CDU. Ursula, conseguita la maturità scientifica, nel 1976 si è iscritta alla facolta di Archeologia di Hannover. Dopo un solo anno è passata all’Università di Gottinga e Münster per studiare Economia.

Dopo una parentesi di un anno presso la London School of Economics and Political Science sotto il nome di Rose Ladson, la carriera universitaria di Ursula è cambiata nuovamente: nel 1980 si è iscritta alla facolta di Medicina della Scuola Superiore di Hannover dove si è laureata nel 1987. Nel 1991 ha conseguito anche la specializzazione in Ginecologia e ha iniziato la carriera professionale presso una clinica di Hannover.

Durante gli studi universitari ha conosciuto il futuro marito, il medico Heyko von der Leyen, discendente di una nota famiglia nobile tedesca, dal quale ha preso il cognome. La coppia ha 7 figli (di cui due gemelle) e dal 1992 al 1996 ha vissuto negli Stati Uniti.

La carriera politica: tre volte ministro (con un primato)

Ursula Von der Leyen è iscritta alla CDU dal 1990, la sua carriera politica è iniziata nel 2001 con un incarico presso la regione di Hannover. Nel 2003 è stata eletta deputata al Landtag della Bassa Sassonia e sempre nello stesso anno è diventata ministro degli Affari sociali, delle donne, della famiglia e della salute della Bassa Sassonia. Due anni dopo, nel novembre del 2005, è stata nominata ministro della Famiglia su decisione della Cancelliera Angela Merkel (che aveva guidato quel dicastero tra il 1991 e il 1994, il suo primo incarico federale).

L’obiettivo delle sue politiche sociali era quello di consentire alle donne tedesche di conciliare la maternità con la carriera professionale: nei primi tre mesi del mandato, coadiuvata dal ministro delle Finanze socialdemocratico Peer Steinbrück che l’ha aiutata a trovare le coperture finanziarie, ha fatto approvare i provvedimenti per garantire asili gratis e sussidi economici per i genitori che restano a casa coi figli.

Nel 2009 Ursula Von der Leyen è stata confermata come ministro della Famiglia ma pochi mesi dopo è stata nominata ministro del Lavoro e degli Affari sociali, a seguito delle dimissioni di Franz Josef Jung.

Il 17 dicembre 2013 Ursula Von der Leyen è diventata la prima donna in Germania a ricoprire la carica di ministro della Difesa, in un esecutivo di larghe intese tra CDU e SPD. Impegnata, sicura di sé e competente, è stata protagonista di un durissimo scontro con i vertici militari tedeschi per la presunta presenza di militari filonazisti tra le fila della Bundeswehr.

Ha inviato truppe e droni in Ucraina orientale durante la crisi con la Russia di Vladimir Putin e nel 2016 ha concluso un importante accordo tra Nato e Unione europea nell’ambito di un’operazione sul contrasto all’immigrazione clandestina.

Ursula Von der Leyen ha promosso la riforma, la prima dall’unificazione del 1990, dell’esercito tedesco, il secondo per numero di effettivi dell’Unione ma storicamente inefficiente, ottenendo maggiori finanziamenti e lanciando un piano di assunzioni di 14.300 nuove reclute entro il 2023.

È l’unico ministro ad aver partecipato a tutti i governi presieduti da Angela Merkel dal 2005 al 2019.

La sua idea di Unione europea

Notoriamente filo-europeista, Ursula Von der Leyen ha spiegato che considera la Brexit «una bolla di promesse vuote gonfiata da populisti» e «una perdita per tutti» e ha dichiarato che il no deal, ovvero l’ipotesi di un’uscita del Regno Unito senza accordo con l’Ue, «è il peggiore scenario possibile».

Negli anni della crisi finanziaria greca ha fatto mediaticamente molto rumore la proposta di ipotecare le riserve auree del Paese ellenico a garanzia del prestito concesso dai creditori internazionali. Tale posizione è stata ritenuta talmente radicale che l’esecutivo guidato dalla Cancelliera Merkel è stato costretto a prenderne pubblicamente le distanze.

Nel 2015, quando Angela Merkel ha aperto le porte della Germania ai profughi siriani, subito dopo la serie di attentati di matrice islamica avvenuti il 13 novembre nel centro di Parigi, Ursula Von der Leyen si è schierata a favore dell’accoglienza: «Gli uomini, le donne e i bambini hanno lasciato i loro paesi perché scappano dalle stesse atrocità che abbiamo visto a Parigi».

