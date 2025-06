Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: "Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 18 giugno 2025 "Signora Presidente, onorevoli colleghi, chi rimane indifferente davanti a un genocidio è complice. Di fronte alla distruzione sistematica del popolo palestinese, le nostre istituzioni hanno voltato lo sguardo, coperto gli occhi, tappato le orecchie. Qui, in quest'Aula, il silenzio è assordante. Avete legittimato la violenza coloniale con l'alibi della sicurezza di Israele. Ma quale sicurezza può giustificare l'uccisione di oltre 55 000 civili e la fame usata come arma? Israele ha superato ogni linea rossa, ha calpestato ogni principio di umanità. Eppure, le porte dell'Unione europea restano aperte, gli accordi in vigore, le forniture militari continuano. Perché? Perché siete complici? Perché Ursula von der Leyen è complice, Kaya Kallas è complice e questo Parlamento è complice? Allora diciamolo apertamente: l'Unione europea ha fallito, è diventata garante dell'impunità israeliana, complice di un genocidio in diretta. Proprio per questo oggi chiedo ciò che avrebbe dovuto essere fatto da mesi: sanzioni immediate contro lo Stato di Israele, sospensione dell'accordo di associazione, libertà per il popolo palestinese", lo ha detto Mimmo Lucano in plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev