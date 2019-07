Dalla Spagna insistono: Neymar tra Juve e Barcellona. Dybala possibile pedina di scambio

El Chiringuito tv è sicuro: due sole vie di uscita dal Psg per il brasiliano. La Joya come contropartita ai francesi

Bene precisarlo in principio. Trattasi di suggestione, ma il moltiplicarsi delle voci e la fonte particolarmente attendibile, sono un invito all’attenzione. El Chiringuito tv, il media che per primo ha dato Ronaldo alla Juventus lo scorso anno, insiste: Neymar può andare alla Juve o al Barcellona. Non ci sarebbero alternative per O’ Ney, che si è unito nella giornata di mercoledì al Psg, ma vuole cambiare maglia; e non fa nulla per nasconderlo.

🚨¡MUY ATENTO! NEYMAR podría acabar en la JUVENTUS… en un TRUEQUE con DYBALA. #JUGONES pic.twitter.com/WNc3QKRdLo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 18, 2019

Tra schede video rubate e messaggi subliminali, il verdeoro è in uscita. E col Barcellona alle prese con una annosa crisi diplomatica col Psg, peraltro non interessato a contropartite tecniche blaugrana, sarebbe proprio la Juventus di Cr7, secondo gli spagnoli, la possibile destinazione alternativa.

I 222 milioni di euro di valutazione sono una enormità, i campioni d’Italia hanno appena impegnato 85,5 milioni per De Ligt, ma la cifra potrebbe essere ammortizzata dall’inserimento di Dybala nei discorsi con i francesi. Sempre secondo El Chiringuito dall’Argentina arriverebbero segnali forti in tal senso.

Per ora, vale la pena precisarlo anche in chiusura, è solo una suggestione e non c’è alcuna trattativa. L’unica certezza è che Neymar vuole scappare dalla prigione dorata del Psg. E quasi nessuno può permetterselo. Quasi.

Foto di copertina / Ansa