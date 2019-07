Clamoroso dalla Spagna: Neymar si offre alla Juventus

Un altro colpo di scena, come se non bastassero i mal di pancia e pure le schede video rubate. Neymar si è offerto alla Juventus e a darne notizia è l’autorevole Mundo Deportivo, quotidiano vicinissimo al Barcellona.

Neymar, secondo la ricostruzione del media catalano, avrebbe compreso come il suo ritorno al Barcellona sia troppo complicato (per questioni economiche e di accesa rivalità tra Psg e blaugrana), ma non per questo si sarebbe arreso all’idea di restare in Francia. Anzi, avrebbe dato mandato al suo entourage di contattare altri top club, tra cui la Juventus.

Ansa / Neymar in tribuna al Parco dei Principi di Parigi

Neymar con Cr7?

La suggestione è servita, al pari dell’idea di vedere O’ Ney in coppia con Cristiano Ronaldo (con il quale la scorsa settimana si è visto in Italia per motivi pubblicitari), ma in questo momento è il Real Madrid la squadra più accreditata per mettere le mani sul brasiliano.

Fiorentino Perez è scatenato. Ha già speso 350 milioni di euro e ha in serbo un ultimo colpo: Pogba o Neymar (entrambi valutati sui 170 milioni) per rompere definitivamente questa sessione di mercato estivo.

Foto copertina / Ansa

