In Spagna non hanno dubbi: Neymar via dal Psg, il sostituto? Paulo Dybala

In Francia si sono quasi rassegnati. Neymar, che non si è presentato in ritiro (era a Torino con CR7 per questioni di sponsor), vuole lasciare il Psg per tornare al Barcellona. Ipotesi difficile, se è vero che i rapporti tra i due club sono ai minimi termini e che in questo momento i blaugrana hanno addirittura difficoltà a coprire cash i 120 milioni di euro della clausola rescissoria di Griezmann.

Il Psg, però, non si fida, e tiene vive le antenne col Real Madrid e i due Manchester (le uniche tre squadre europee a potersi permettere Neymar). E allora, col rischio concreto di non riuscire a rinnovare neanche il contratto di Mbappé (come ammesso dallo stesso Leonardo), i francesi si muovono alla ricerca dell’alternativa.

Che, secondo quanto riportato in serata dall’autorevole Don Balòn, sarebbe Paulo Dybala. L’argentino non è intoccabile e, secondo gli spagnoli, il Psg sarebbe pronto a offrire alla Juventus 85 milioni di euro. Non di più, dopo la stagione a tinte scure della Joya, che sembra aver sofferto la presenza tattica di Cristiano Ronaldo.

La bomba è stata sganciata anche se, per la qualità dei soggetti (e i relativi costi di ingaggio e cartellino), l’ingranaggio è duro e lungo da muovere. Con Higuain, Kean (ed eventualmente Dybala) in uscita, la Juve potrebbe decretare la sua caccia ufficiale a Mauro Icardi.

