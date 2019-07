Il Psg su Milinkovic-Savic. Guinea, tifosi a casa di Keita:«Vittima di stregoneria»

View this post on Instagram

📝 | Acuerdo con @h.herrera16 para que se convierta en nuevo jugador rojiblanco 🔴⚪ 🇲🇽 El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas 👋 ¡Bienvenido! 🔝 – 📝 | Agreement with Héctor Herrera for the midfielder to become a new Red & White player 🔴⚪ 🇲🇽 The Mexican is to sign a three-year contract tomorrow. 👋 Welcome! 🔝 – 📝 | Accord avec Héctor Herrera pour qu'il devienne nouveau joueur rojiblanco 🔴⚪ 🇲🇽 Le Mexicain s'engagera demain pour les 3 prochaines saisons. 👋 Bienvenue! 🔝 #AúpaAtleti #Atleti #BienvenidoHerrera #Atlético #AtléticoDeMadrid #Fútobl #Soccer #Football