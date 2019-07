Lazio, Milinkovic-Savic verso lo United: operazione da 100 milioni di euro

Il Manchester United è pronto ad aprire le casse, la Lazio a riempirle. Sergej Milinković-Savić corre verso l’Inghilterra dopo le aperture di Claudio Lotito, che avalla la cessione ma alle sue condizioni. Che saranno probabilmente evase. Lo United è pronto a investire 100 milioni di euro per il serbo. Ottanta di base fissa più i bonus che richiede Lotito e la percentuale di commissione destinata al procuratore del centrocampista, che era stato seguito con grande interesse dal PSG e la Juventus.

Un rapporto familiare

«Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. Se un giocatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa opportunità e poi oggi avrei meno argomenti. Inoltre, se vuoi mantenere un clima armonico devi cercare di accontentare i giocatori».

Le parole di Lotito a Leggo sono la riprova della disponibilità, pagata a peso d’oro, di cedere Milinkovic-Savic. Che, a sua volta, può aprire un nuovo scenario di mercato. Con lui in maglia Manchester, il Real può scatenare il suo assalto a Pogba. Due giocatori in ballo per una valutazione complessiva da 350 milioni di euro. La disponibilità, a queste cifre, si accorda con meno rammarichi e più sorrisi.

