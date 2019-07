Ecco Raiola: “Pogba vuole andare via. Il Manchester lo sa”. Real alla carica

La bomba è esplosa, era solo questione di tempo. Mino Raiola esce allo scoperto e scoperchia il vaso di Pandora. Pogba vuole lasciare il Manchester United. Ora l’annuncio è pubblico: «Tutti all’interno del club sanno qual è la volontà di Paul. Desidera andare via, muoversi. E ci stiamo lavorando».

Raiola esce dunque allo scoperto. Poche parole al The Times, ma la miccia è abbastanza lunga da accendere i fuochi di artificio. Da Madrid, sponda Real, sono pronti a una super offerta: Kroos, Bale e soldi per coprire la richiesta di 170 milioni di euro. La Juve resta vigile, ma il Real è in pressione piena. La calda estate di Pogba è iniziata.

Ansa / Paul Pogba festeggiato da Ashley Young dopo un gol con la maglia del Man UTD

Intanto il Manchester pesca in Italia per irrobustire il suo centrocampo e piomba su Milinkovic Savic. Un centrocampista tira l’altro…

Leggi anche: