Juve, De Ligt ufficiale: è il difensore più costoso della storia. Le cifre

La classifica potrebbe essere aggiornata a breve con il trasferimento di Maguire al Manchester United, ma per ora la Juventus e Matthijs De Ligt firmano il record: l’olandese diventa il difensore più pagato nella storia del calcio.

Alla Juve costerà in totale 85,5 milioni di euro. Per la precisione 75 milioni pagabili in cinque esercizi più altri 10,5 di oneri accessori. Il totale dice che De Ligt costa alla Juve 500 mila euro in più di quanto il Liverpool ha versato al Southampton un anno e mezzo fa per acquistare un altro olandese, Virgil Van Dijk, considerato oggi il centrale più forte del mondo.

Ma non il più pagato. La classifica è in continuo aggiornamento.

Foto di copertina / Ansa

