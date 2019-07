Autonomie, Conte scrive a veneti e lombardi: «È una riforma per tutta Italia, non una bandiera regionale da sventolare»

«Per me l’autonomia non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all’Italia intera». Continua la saga sulla riforme delle autonomie, con una nuova pagina rappresentata dalla lettera aperta di stamane, domenica 21 luglio, del premier Giuseppe Conte pubblicata dal Corriere della Sera.

Il presidente del Consiglio si rivolge direttamente ai cittadini lombardi e veneti, perché ritiene «doveroso» un chiarimento. Anche a fronte delle dichiarazioni critiche non solo di esponenti di spicco della maggioranza, ma anche degli stessi governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, cui oggi va ad aggiungersi la voce del neo presidente del Piemonte, Alberto Cirio.

«Basta insulti»

«Basta con gli insulti, serve rispetto, ed è ingeneroso sostenere che il governo è poco attento alle richieste delle Regioni», è il succo della missiva del premier. L’autonomia, dice, «non è una bandiera regionale da sventolare», ma una riforma che «farà bene all’Italia intera». Il presidente del Consiglio si dice pronto a incontrare i governatori anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei ministri.

A quel momento, infatti, per Conte «manca poco». La bozza, assicura, è attesa a breve in Consiglio dei ministri: «Sulle autonomie siamo ai passaggi finali», assicura Giuseppe Conte. Che racconta di aver preso personalmente il coordinamento di questi ultimi incontri per sciogliere i nodi politici.

Conte esorta a posticipare il giudizio sulla riforma – in una fase così delicata – alla versione finale che verrà approvata in Cdm. «Reputo a dir poco ingeneroso sostenere che siamo poco attenti. Le vostre richieste stanno a cuore anche a noi. Come pure ci sta a cuore la sorte dei restanti 45 milioni di cittadini italiani».

Giuseppe Conte, a destra, e Matteo Salvini. ANSA

