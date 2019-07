Inter, clamoroso Nainggolan: può tornare al Cagliari

Il belga è fuori dal progetto e spinge per una nuova avventura in Sardegna

Incredibile, ma per lo stato delle cose mica tanto. Radja Nainggolan può tornare nel Cagliari che lo ha lanciato. Una questione di cuore e, inutile nasconderlo, di voglia di giocare. Le due società cominciano a parlarne.

Nainggolan è fuori dal progetto Inter. È in Cina con la squadra, si allena, ma non gioca. E non giocherà. Così, di rientro dalla tournée asiatica (domenica), spingerà per tornare nella sua Cagliari, preferita alle sirene che arrivano dalla Sampdoria e dalla stessa Cina.

La formula complessa

Contatti avviati tra i due club che, però, devono trovare una intesa non facile. I rapporti sono migliorati con la cessione di Barella, ma Nainggolan costa tanto. Per non fare minusvalenza l’Inter, che risparmierebbe un ingaggio da 9 milioni lordi a stagione, deve vendere il Ninja a circa 30 milioni. Cifra che oggi nessuno vuole spendere. Tantomeno il Cagliari. Un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere il giusto compromesso. Sempre che l’Inter partecipi all’ingaggio del giocatore, lontanissimo dai parametri dei sardi.

Foto di copertina /Ansa

Leggi anche: