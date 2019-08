Al Senato oggi si gioca la partita sulla sicurezza: le formazioni

Il decreto sicurezza bis arriva in Senato. Dopo il sì ottenuto alla Camera lo scorso 25 luglio, il giorno del giudizio finale, con (flebili) preoccupazioni per la tenuta della maggioranza, è alle porte. Il voto potrebbe essere oggi, lunedì 5 agosto, ma potrebbe slittare anche a martedì mattina, o a mercoledi, se la discussione dovesse andare per le lunghe.

Per quanto il decreto legge abbia superato abbondantemente la maggioranza durante la prima votazione (con 322 voti a favore e 90 contro), le criticità tra gruppi parlamentari non si sono esaurite. Una maggioranza assicurata, ma non salda per l’obiettivo di Matteo Salvini, da raggiungere obbligatoriamente entro la settimana (prima della pausa estiva).

«Il governo non è a rischio. Avrà una maggioranza bulgara», dice Elena Fattori, una dei “dissidenti” del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato che voterà no alla norma che mira a stringere sull’immigrazione e sull’operato dell Ong. «Di fatto questo è un governo di centrodestra con l’appoggio esterno della destra più estrema di Fratelli d’Italia e la tolleranza di quello che resta di Forza Italia».

Ma la fortezza costruita in questi mesi in Parlamento dovrà fare i conti con gli oppositori radicali del dl, come alcuni del M5S tra cui il presidente della Camera Roberto Fico (che durante la scorsa votazione aveva abbandonato l’Aula), con le sfide avanzate da Forza Italia sull’incremento dei fondi stanziati per le forze dell’ordine e con tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico.

La posizione del M5S

Erano stati 17 i voti di opposizione nel Movimento durante votazione alla Camera. Luigi Di Maio, capo politico pentastellato, ha rassicurato: «I numeri ci sono. Ormai manca poco all’approvazione di questo provvedimento».

L’approdo della senatrice M5s umbra Emma Pavanelli ha concesso un po’ di ossigeno alla maggioranza, ma non mette al riparo da agguati o incidenti parlamentari, timore di ogni esecutivo. Al momento, infatti, la maggioranza a Palazzo Madama è a quota 165, cioè 4 voti al di sopra della cosiddetta soglia di autosufficienza, rappresentata dalla metà più uno dei componenti e fissata dunque a 161 voti.

A questa cifra si arriva sommando i 107 senatori M5s, i 58 della Lega, senza contare i due voti degli esponenti MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero), che finora hanno votato praticamente sempre con la maggioranza. Un dato non da allarme rosso, ma che rende delicata ogni lettura di provvedimenti particolarmente sensibili, nel caso il governo dovesse contare esclusivamente sulle forze dei due partiti di maggioranza.

Nel caso del decreto di sicurezza bis, i voti delle Lega potrebbero scendere a 57, a causa dei problemi di salute di Umberto Bossi. Mentre in casa M5s preoccupa l’incognita dei dissidenti che potrebbero arrivare fino a 10. Sicuramente Fattori voterà no, come ha annunciato, ma potrebbe mancare il voto anche di Alberto Airola, Virginia La Mura, Lello Ciampolillo e Mattia Mantero.

«Se verrà posta la fiducia non parteciperò alla votazione perché contesto la natura del decreto ma allo stesso tempo ritengo che il governo a certe condizioni può ancora fare cose importanti. La mia non è una non fiducia nel governo ma avverto una grossa preoccupazione rispetto ai problemi che si porta dietro il decreto», ha detto Mantero a Repubblica.

L’incognita Forza Italia

Il voto di fiducia al provvedimento non è stato ancora formalizzato, ma molti lo danno per scontato. In questo caso Forza Italia e Fratelli d’Italia, che sostengono il provvedimento, non potranno votare con la maggioranza, quindi usciranno dall’aula per abbassare il quorum. In realtà, poi, non Forza Italia non sostiene in toto il provvedimento, vorrebbe più fondi per le forze dell’ordine.

La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini ha scritto in un articolo per Il Giornale di «condividere quasi tutto dei decreti sicurezza del governo» ma, per fermare gli ingressi irregolare, bisognerà dare «più uomini, mezzi e risorse alle forze dell’ordine e ai nostri militari». Per questo i forzisti hanno presentato «emendamenti mirati al decreto sicurezza bis che prevedono lo stanziamento di almeno un miliardo».

Chi voterà no

Pd e Liberi e Uguali rappresentano il fronte del no (per un totale di 55 sentarori), insieme a Emma Bonino di +Europa e agli ex del Movimento 5 Stelle. «ll Senato vota il ‘decreto insicurezza’ di Salvini. Con la sicurezza non c’entra nulla perché Salvini con le paure ci campa», ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

