Salvini, un’estate al mare. Le tappe del tour per togliere il Sud al M5s: «Ad agosto non mi fermo»

Milano Marittima è stata la prima tappa (elettorale) di un’estate leghista in riva al mare. Matteo Salvini ha annunciato che non si fermerà per tutto il mese di agosto.

Il calendario del leader leghista prevede una traversata del Centro-Sud Italia, in particolar modo tra i lidi della Campania, della Calabria e della Sicilia.

Un viaggio che, alla luce dei quotidiani scontri con gli alleati di governo del Movimento Cinque Stelle, sembra un’anticipazione della prossima campagna elettorale.

A dare sostanza a questa lettura, oltre al profluvio di posizioni e dichiarazioni in aperto contrasto con quelle degli alleati di governo («O avremo una squadra compatta con la forza di fare le cose, o la forza la chiederemo agli italiani»), spiccano le scelte delle tappe, per nulla casuali.

Le tappe estive del tour di Salvini

Il tour del ministro dell’Interno andrà infatti a toccare tutte le regioni dove il M5s aveva trionfato alle elezioni politiche del 2018, per poi registrare un crollo alle elezioni europee.

Salvini partirà dal Lazio il 7 agosto, per poi dirigersi il giorno seguente in Abruzzo, mentre il 9 agosto sarà in Molise e in Puglia.

Il 10 agosto sarà poi in Basilicata e in Calabria, mentre l’11 il “tour estivo” si concluderà in Sicilia, con le ultime due tappe a Tropea e Siracusa.

Leggi anche