Salvini contestato (anche) a Catania: interviene la polizia – Il video

Il Beach Tour, la tournée estiva del ministro dell’Interno nel Sud Italia, non si arresta. Oggi, domenica 11 agosto, è stato il giorno di Catania, in Sicilia. Dove però Matteo Salvini non è stato accolto soltanto dai sostenitori, ma anche dai contestatori, come già accaduto a Soverato.

In piazza Duomo, davanti a Palazzo degli Elefanti, si è riunito un centinaio di persone, schierate in due fazioni: pro e contro il ministro. I simpatizzanti della Lega hanno esposto uno striscione con la scritta Catania identitaria.

Il leader è stato, invece, accolto dai restanti con una dura contestazione al grido di «siamo tutti terroni», «venduto» e «traditore». Alcuni hanno intonato Bella ciao. Qualche manifestante ha lanciato anche alcune bottigliette di plastica vuote con l’auto del ministro dell’Interno all’uscita dal municipio di Catania. Immediato l’intervento della polizia.

