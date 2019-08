La grande gaffe su Juve-Napoli: «Vietata a chi è nato in Campania». E la questura interviene

Juventus-Napoli si gioca presto, 31 agosto, h 20,45. Ma è una di quelle partite che si disputa da una vita, ogni giorno, sui social. Dove la contrapposizione assume spesso toni troppo accesi; e gli ultimi minuti ne sono la più ampia dimostrazione, con due posizioni ‘istituzionali’ molto diverse.

Screenshot sito ufficiale Juventus, sezione biglietti

Sul sito della Juventus è stato riportato, come da screenshot, che il divieto di vendita dei tagliandi è esteso anche ai nati nella Regione Campania. Una restrizione mai avvenuta prima in quanto l’unica condizione ostativa degli ultimi anni (col settore ospiti aperto ai tifosi azzurri con tessera negli ultimi due) era la residenza in Campania.

Sui social è montata la polemica; supporters campani irritati, residenti del centro Nord delusi e iracondi. Ma, colpo di scena, è arrivata una precisazione della Questura di Torino che, a mezzo comunicato stampa, ha negato ogni accordo con la Juventus in merito alla questione. Specificando anzi che ‘Non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla’. Il caso è aperto.

Il 31 agosto è ancora lontano. Non troppo per accendere i fuochi della rivalità e malintesi ad alta quota.