Cagliari, Nandez ufficiale: e il ‘Benvenuto’ è da brividi – VIDEO

I sardi postano uno spettacolare video per far sentire ‘El Leon’ a casa sua

Ci sono affinità di mercato, di pensiero: legami che vanno oltre la statistica. Nahitan Nandez, il 21esimo uruguaiano nella storia del Cagliari, è ora ufficialmente il nuovo guerriero del centrocampo sardo. Il colpo è stato esploso, l’aeroporto ha vissuto scene modello Nainggolan: Maran ha il terzo interprete (si aggiunge Rog) di un centrocampo di medio-alta classifica. Almeno sulla carta perché tra l’ex Napoli, il Ninja e El Leon, l’arsenale è bello tosto. E Barella fa meno nostalgia.

🇺🇾🙌👏 ¡Uruguayo, uruguayo! ¡Qué clase para salir desde el fondo, Nahitan! pic.twitter.com/bn3ND4vTjK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 25, 2019 Nandez, rubapalloni… con tecnica

Video emozionale

Il Cagliari sa di averla fatta grossa, la torta; e la ciliegina sopra fa concorrenza al carasau: Nandez, il 23enne ex Boca Juniors costato 18 milioni di euro, è stato abbracciato dal presidente Giulini. Coccolato materialmente, e con un video da brividi. Giusto per far sentire El Leon a casa. A Cagliari non c’è la Bombonera, ma vogliono che il guerriero si senta a casa sua. E così c’è più di una possibilità di convincerlo…

Mira, esta es tu casa! 🛬 pic.twitter.com/G7qKNB1ZG3 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 9, 2019

Dopo i vari Tabarez, Francescoli, Fonseca, c’è Nahitan. E pure per lui ‘ “Beni beniu a Casteddu”.

Foto di copertina Twitter ufficiale Cagliari