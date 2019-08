Richard Gere vola a Lampedusa per sostenere Open Arms – Il video

A Lampedusa arriva Richard Gere a sostenere Open Arms, in mare da otto giorni, con a bordo 121 migranti. La nave dell’Ong fino ad ora non ha ottenuto nessuna risposta né dallo stato di cui batte bandiera, la Spagna, né dai due Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Malta e Italia.

Richard Gere attivista per i diritti umani

Una buona notizia, arrivano i viveri sul nostro rimorchiatore. Abbiamo un compagno speciale, un amico e soprattutto un attivista per i diritti umani, #RichardGere.#unportosicurosubito pic.twitter.com/rmBYD6xHzQ — Open Arms IT (@openarms_it) August 9, 2019

«Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui a essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convezioni Internazionali continuino ad essere sistematicamente violati. Parleremo di questo insieme a un amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai più vulnerabili in ogni angolo della terra, Richard Gere, che ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo» si legge in una nota di Open Arms che, dunque, per sensibilizzare l’opinione pubblica, è riuscita a mobilitare persino uno degli attori più famosi e apprezzati al mondo.

C’è anche Chef Rubio

Alla conferenza stampa, che si terrà il 10 agosto ore 11 all’aeroporto di Lampedusa, ci saranno: Oscar Camps, fondatore di Open Arms, Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia, Richard Gere, appunto, e Chef Rubio.

Leggi anche: