Open Arms senza un porto sicuro per le 121 persone a bordo: «L’Unione europea si volta dall’altra parte»

Un nuovo braccio di ferro tra una nave umanitaria e Unione europea. Nel suo ultimo tweet, la Ong Proactiva Open Arms ha esortato l’Ue a indicare al più presto un porto sicuro per le 121 persone bloccate in mare da 7 giorni. «Serve subito un porto sicuro», scrivono. «Settimo giorno senza un porto. A bordo, uomini, donne e bambini fragili traumatizzati da violenze e abusi».

Dia 7.

Un día más sale el sol y seguimos sin puerto seguro.

Europa no responde.Gobiernos culpables de la inexistente humanidad con 121 personas, víctimas d abusos, violaciones y torturas.

Si fueran blancos y europeos sería una cuestión de emergencia de Estado. #puertoseguroYA pic.twitter.com/Pnai7BxH7y — Open Arms (@openarms_fund) August 8, 2019

«Gli Stati europei? Dimostrano il loro coraggio voltandosi dall’altra parte», accusano gli attivisti. «È rimasto ancora qualcuno a difendere i diritti e la vita?».

Lo scontro con il Viminale

«Entreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo» aveva detto Oscar Camps, fondatore della ong. La nave battente bandiera spagnola è in acque internazionali al largo dell’isola di Lampedusa: da sei giorni in mare aperto in attesa di un porto sicuro dove poter far sbarcare le 121 persone salvate sei giorni fa nel Mediterraneo Centrale.

«Sono passati 6 giorni senza risposte, senza un porto, senza che alle persone a bordo venga riconosciuta la loro dignità», scrive la ong su Twitter. «Non ci riconosciamo in questa Europa, nei suoi stati codardi, nella sua politica vuota. La lotta per i loro diritti è anche quella per i nostri».

L’attuale posizione di Open Arms/MarineTraffic.com

Dopo aver autorizzato, su richiesta del governo tedesco, lo sbarco di 40 migranti soccorsi dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye, ieri le autorità maltesi hanno invece negato lo sbarco alla Open Arms. Il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane firmato dall’Italia – dai ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli – è già arrivato il 1 agosto scorso.

La reazione della Lega

Immediata la reazione, oggi, del leader della Lega Matteo Salvini: «La Open Arms è da sei giorni nel Mediterraneo e ora minaccia di entrare in Italia. Avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna, il Paese della ong, che ha dato la bandiera alla nave e dove alcuni sindaci si sono esposti a favore dell’accoglienza», dice Salvini attraverso l’ufficio stampa del ministero dell’Interno.

«Ma forse questi signori vogliono fare solo una provocazione politica: evidentemente la vita delle persone a bordo non è la loro vera priorità, ma vogliono a tutti i costi trasferire dei clandestini nel nostro Paese. Si ricordi, la Open Arms, che per lei le acque territoriali italiane sono chiuse e siamo pronti a sequestrare la nave».

Safa, sua madre Hayada, sua figlia e le sue 2 sorelle, partite dal Sudan. 9 mesi in Libia, le violenze e gli abusi sono stati continui. Soprattutto per Safa, che ha provato con il suo corpo a proteggere quello di sua figlia.

Ora aspettano un porto sicuro.



Foto: Fran Gentico pic.twitter.com/APHWHLdCyR — Open Arms IT (@openarms_it) August 6, 2019

Il salvataggio

La nave umanitaria della ong spagnola ha soccorso 53 adulti e due bambini che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione giovedì scorso, e poche ore dopo altre 69 persone. Tra loro, anche 32 minori, 27 dei quali non accompagnati. Delle 123 persone inizialmente soccorse, due donne incinte sono state evacuate dalla nave sabato scorso per ragioni medico-sanitarie.

Secondo AdnKronos, fonti vicine alla Commissione europea riferiscono di non avere ancora ricevuto alcuna richiesta di coordinamento per lo sbarco dei migranti a bordo della nave. Proactiva Open Arms ha chiesto l’assegnazione di un porto sicuro di sbarco non solo a Malta e Italia ma anche a Madrid. «Non siamo l’unico partner della Comunità con porti sicuri», ha risposto la Spagna.

Il decreto sicurezza bis è legge.

Difficile trovare le parole per spiegare alle persone a bordo che averle salvate ha un prezzo.

Un milione di euro.#megliomultatichecomplici pic.twitter.com/8M9IuOrjcU — Open Arms IT (@openarms_it) August 5, 2019

