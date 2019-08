Ocean Viking, il governo italiano scrive alla Norvegia: «Individuate voi un porto di sbarco». Ecco la lettera

Il Viminale diffonde il testo di una nota verbale, in cui il ministero degli Esteri scrive all’ambasciata di Norvegia. L’allarme delle Ong: «Potrebbe esserci un altro barcone in difficoltà»

Si alza il livello dello scontro tra governo italiano (in crisi) e Ong impegnate nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Secondo fonti del Viminale, oggi sabato 10 agosto è stato notificato all’Ocean Viking il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane.

La nave umanitaria battente bandiera norvegese operata dalla ong Sos Mediterranée, in collaborazione con Medici senza frontiere, ha salvato ieri 85 persone – tra loro anche quattro bambini – in acque internazionali a largo delle coste libiche.

Il gommone in pericolo, spiegano le Ong, era stato individuato «da un aereo militare che pattugliava il mare nell’ambito dell’operazione europea EunavForMed e successivamente anche dalla Ocean Viking». L’operazione, durata due ore, «si è svolta in acque internazionali a 60 miglia nautiche dalle coste libiche».

Lo scontro col Viminale

La stesse fonti del Viminale diffondono oggi il testo di una nota verbale protocollata ieri, in cui il ministero degli Affari Esteri scrive all’ambasciata di Norvegia.

«Non può in alcun modo essere attribuita alle autorità italiane la responsabilità dell’individuazione del porto di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla nave Ocean Viking e comunque l’ingresso nelle acque italiane sarebbe considerato pregiudizievole al buon ordine e alla sicurezza dello Stato».

Perciò – scrive alla Norvegia il governo italiano – alla Ocean Viking «è stato rifiutato l’accesso, il transito e la sosta nelle acque territoriali italiane». Un divieto che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva anticipato fin da subito: «Ong francese, su nave con bandiera norvegese, carica 80 immigrati in acque libiche. Sono pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque italiane – diceva della Ocean Viking -. Al governo spagnolo abbiamo invece scritto di farsi carico dei 120 immigrati a bordo della Open Arms, Ong spagnola».

E perciò il ministero degli Affari esteri sollecita «le autorità della Norvegia, quale stato di bandiera, nell’esercizio dei suoi poteri sovrani sulla nave e sulle persone a bordo, a esercitare prontamente ed efficacemente ogni azione necessaria affinché sia individuato un porto sicuro di sbarco».

Nella lettera, la Farnesina scrive che le autorità italiane «non hanno ricevuto alcuna informazione sulle intenzioni del comando della nave, che ha riferito dell’operazione alle autorità libiche, a soccorso avvenuto e quasi contemporaneamente ala diffusione dell’informazione attraverso i social media».

Le autorità italiane e maltesi, si legge ancora, «sono state informate per conoscenza e non risultano comunicazioni alle autorità competenti per il soccorso tunisine o norvegesi».

La versione delle Ong

La Ocean Viking «era nell’area di ricerca e soccorso da circa 10 ore quando è arrivata la chiamata di allarme da Alarm Phone, che era in contatto diretto con i centri di coordinamento marittimo italiano e maltese», spiega in una nota Sam Turner, capomissione di Msf in Libia e in mare.

«Abbiamo pattugliato il mare tutta la notte e lanciato i gommoni di soccorso per trovare l’imbarcazione in difficoltà, ma senza successo. Poi, alle prime luci del giorno, un aereo militare ha avvistato il barcone».

Ora «abbiamo 85 uomini, donne e bambini vulnerabili a bordo, il più giovane ha solo un anno. Se non li avessimo trovati stamattina poteva facilmente diventare l’ennesimo tragico naufragio», dice Turner.

La dinamica del salvataggio, secondo Msf e Sos, non coincide con la ricostruzione nella lettera inviata all’ambasciata norvegese. «Abbiamo più volte cercato di contattare il centro di coordinamento dei soccorsi libico da quando abbiamo ricevuto l’allarme, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta fino a ben dopo il soccorso. Solo allora ci hanno offerto di portare le persone in Libia, in violazione del diritto internazionale», dice il capomissione di Msf in Libia e in mare

«Un altro barcone in mare»

E ripete ancora una volta la posizione, immutata e immutabile, di chi si occupa di ricerca e soccorso in mare. «Non potremo mai riportare le persone in Libia. Lavoriamo nel paese, conosciamo gli orrori da cui queste persone fuggono e sappiamo che la situazione è così disperata che l’unica alternativa che sentono di avere per sopravvivere è attraversare il Mediterraneo», dice Turner.

Facebook/Sos Mediterranèe

Le circostanze «in cui abbiamo trovato questo barcone e la risposta delle autorità – siano libiche, italiane o europee – mostrano quanto la situazione in mare oggi sia confusa e quanto gli stati non stiano dando la priorità al loro dovere di salvare vite umane».

La Ocean Viking è ancora in area, a pattugliare. «Stando alle prime testimonianze delle persone soccorse a bordo, anche un altro barcone avrebbe lasciato la costa libica nello stesso momento. Per questo la Ocean Viking resterà ancora nell’area, pronta ad assistere altre possibili imbarcazioni in difficoltà. Tutte le informazioni sul soccorso sono state comunicate in tempo reale alle autorità maltesi e italiane, gli altri Centri di Coordinamento dei Soccorsi più vicini», dice il coordinatore di Medici senza frontiere.

In copertina Facebook/Sos Mediterranée

Leggi anche: