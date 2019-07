«Fondi russi alla Lega»: la Procura di Milano apre un’inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un’indagine dopo la pubblicazione dell’inchiesta di BuzzFeed sui presunti finanziamenti dei russi alla Lega. L’ipotesi di reato – formulata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spada – sarebbe quella di «corruzione internazionale». La Procura ha già sentito alcune persone nell’ambito dell’inchiesta.

Il Carroccio smentisce

Il Carroccio, dal canto suo, continua a smentire la notizia. «Da Mosca ho sempre portato a casa matrioske e “Masha e Orso” per mia figlia», ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook.

«In Europa si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti, il partito più votato d’Europa perché sono razzisti, populisti, prendono soldi in Russia, negli Stati Uniti, in Africa, in Groenlandia. Zero, zero. Chiunque dica il contrario mente sapendo di mentire. Siamo scomodi, mi è evidente. Siamo indagati, ascoltati e processati in Italia e non solo. Sono e siamo minacciati quotidianamente con i proiettili, mi è evidente», ha continuato Salvini.

«C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini», ha affermato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Rai Radio1.

Mentre Gianluca Savoini, coinvolto in prima persona nella vicenda, ha detto a Repubblica di non riconoscersi nella voce dell’audio diffuso da BuzzFeed e ha definito l’intera vicenda «una trappola contro il vicepremier».

Matteo Salvini ha annunciato querele (non è chiaro contro chi e per cosa) e ha smentito categoricamente di aver mai ricevuto finanziamenti dalla Russia: «Mai preso un rublo, un euro o un litro di vodka».

La reazione del Movimento 5 Stelle

«Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare – sottolineano fonti del Movimento 5 Stelle – Chiediamo trasparenza. Su questo governo non ci deve essere nessuna ombra, il Movimento non ha mai preso nessun finanziamento e mai lo prenderà, noi rispondiamo solo ai cittadini».

Sullo stesso tema: