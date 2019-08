La storia: vede Salah e lo rincorre per una foto. Giovane fan finisce contro un palo della luce

Può stare tranquillo, Louis Flower. Il suo idolo, Mohamed Salah, non si muove dal Liverpool; potrà ancora incrociarlo per strada, magari con un pizzico di attenzione in più. E qualche ferita in meno.

Il ragazzino, grande tifoso dei campioni d’Europa in carica, era sabato scorso in compagnia del fratellino quando, alla vista dell’auto del fuoriclasse dei Reds, ha fatto uno scatto da centometrista per strappargli una foto. Una scheggia talmente veloce da non vedere il palo della pubblica illuminazione. L’impatto è stato tremendo.

Quiero tu foto Salah!! Estas ahi?? pic.twitter.com/LGcYggnHri — Cadista hasta la muerte 💛💙 (@19_zatopek) August 11, 2019

Il fine, però, giustifica i mezzi, anche se si finisce con il naso rotto. E così i due fratellini, uno alla volta, hanno ottenuto la foto con il loro idolo, che si è prontamente fermato per verificare l’accaduto. Nulla di grave, per fortuna.

E due foto-ricordo da incorniciare.

Foto di copertina Twitter Liverpoolgoals

