È morta Nadia Toffa: l’annuncio delle Iene

La conduttrice di Mediaset è morta dopo una lunga malattia. A darne notizia è la pagina ufficiale della trasmissione di Italia 1: «Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi», scrivono i colleghi e amici della trasmissione Le Iene.

Nel dicembre 2017 le era stato diagnosticato un tumore e nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano fatte sempre più critiche.

E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI.Hai combattuto a testa…



«Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la NOSTRA Toffa, la più tosta di tutti, mentre qualcuno non credeva alla tua lotta, noi restavamo in silenzio e tu sorridevi», continua così l’addio alla presentatrice.

«Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima».

La malattia

La scoperta della malattia quel 2 dicembre del 2017. Da lì in poi una battaglia contro il cancro che Nadia Toffa aveva deciso di rendere pubblica.

«Ho avuto un cancro. Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto radio e chemio preventive, le ho finite pochi giorni fa. La fortuna è stata proprio che dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo. Ora sto benissimo. Non mi vergogno di nulla. Non mi vergogno dei chili persi, li riprenderò. Non mi vergogno nemmeno del fatto che ora porto la parrucca, è più bella dei miei capelli», avevo spiegato durante un annuncio in tv.

Lo scorso ottobre Toffa aveva ammesso in un’intervista a Verissimo che il cancro era tornato. Il ritorno alle cure e l’affetto dei followers con cui condivideva i momenti più duri e più belli di quella Continuo le cure. «Sono gonfia come una luna piena», aveva ironizzato la conduttrice parlando del suo aspetto fisico.

Poi i messaggi, sempre positivi, sulla sua malattia: «Sono come mi vedete, sono me stessa. Il mio motto è: La vita è fatta di sfide difficili, ma non impossibili».

