Nadia Toffa, 50mila firme per dedicarle un reparto oncologico infantile a Taranto

«Era cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale. Questo il riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall’inquinamento del polo siderurgico».

Così si apre la lettera di presentazione della petizione lanciata su Change.org per intitolare a Nadia Toffa il reparto di Oncoematologia pediatria nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sono già più di cinquantamila le persone che hanno contribuito firmando la petizione, che diventerà – si presume – concreta raggiunte le 75 mila firme.

L’iniziativa nasce come ringraziamento da parte della cittadinanza tarantina nei confronti della conduttrice de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un cancro.

Toffa era cittadina onoraria di Taranto e si era spesa molto a favore dei bambini tarantini colpiti da questo tipo di malattia, legando il suo nome al quartiere Tamburi, il più esposto alle emissioni dell’ex Ilva, e sposando la raccolta fondi Ie jesche pacce pe te (Io esco pazzo per te).

«Intitolarle il reparto è un gesto che ha un grande valore simbolico – spiegano i sostenitori della petizione, Alessandra Marotta e Tiziano De Pirro -. Nadia ha cercato di proteggere questi bambini quando era in vita, ci piace pensare che oggi possa continuare a farlo in un modo diverso, anche se non è più con noi».

La petizione è rivolta al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla Asl di Taranto, e anche al consigliere regionale Renato Perrini, che ha sempre accolto Nadia Toffa durante le sue visite a Taranto.

Leggi anche: