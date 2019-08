Napoli, aggrediti due ambulanti stranieri: uno è grave. È caccia al branco

Due cittadini del Bangladesh, regolarmente residenti in Italia, che si guadagnano da vivere come venditori ambulanti, sono stati attaccati, a Napoli, a colpi di pietre sul volto, da un branco di dieci ragazzi.

Uno dei due aggrediti è grave, ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cardarelli, in prognosi riservata e in attesa di almeno due interventi chirurgici che dovranno tentare di ricostruirgli la faccia. In più ha riportato un trauma cranico causato da una delle sassate.

Secondo La Repubblica, i due ambulanti stavano rientrando a casa ai Quartieri spagnoli quando sono stati accerchiati dal gruppo di ragazzini che hanno rubato loro della merce, in particolare delle cover. I due hanno chiesto il pagamento o la restituzione delle cover, ed è allora che i ragazzini hanno iniziato a lanciare pietre.

La polizia ha cominciato la caccia ai colpevoli. Dalle testimonianze, si tratterebbe di almeno dieci ragazzini. Uno dei due uomini bengalesi – rimasto anche lui ferito, ma in forma più lieve – ha descritto i colpevoli come dei ragazzi tra i quindici e i sedici anni, quindi minorenni.

Dopo l’azione armata, sarebbero spariti nel nulla. Le forze dell’ordine passeranno al vaglio le telecamere di sorveglianza per cercare di individuare il branco.

