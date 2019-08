Salvini senza freni: «Zingaraccia, stai buona: arriva la ruspa»

Il leader della Lega fa riferimento a un video del Giornale girato nel campo di Via Monte Bisbino, periferia nord di Milano

«Zingaraccia, stai buona, tra poco arriva la RUSPA». A dire – a favore di telecamera a SkyTG24 – e a twittare queste parole è il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini. Un linguaggio sempre più senza filtri e remore, sia di fronte alle telecamere che sul suo account ufficiale di vicepremier sui social.

«Ma vi pare normale che una zingara a Milano dica ‘A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa?’ Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA», dice Salvini. Il leader della Lega fa riferimento a un video del Giornale girato nel campo di Via Monte Bisbino, periferia nord di Milano.

#Salvini: Ma vi par normale che una zingara a Milano dica “A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa”?

Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA. @SkyTG24 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 1, 2019

Salvini ha annunciato il censimento dei campi rom un paio di settimane fa. In mattinata, il ministro degli Interni non aveva lesinato stoccate su un altro caso di questi giorni, il video del figlio che utilizza una moto d’acqua della polizia, a Milano Marittima. Stoccate dirette al videomaker Valerio Lo Muzio, che ha ripreso le immagini pubblicate sul sito di Repubblica – e a cui gli agenti hanno provato a impedire di riprendere la scena del figlio del ministro che usa la moto d’acqua in dotazione alle forze dell’ordine.

Il vicepremier ha interrotto più volte il videomaker che provava a fare domande: «Lei che è specializzato, vada a riprendere i bambini, visto che le piace tanto», ha detto Salvini evitando di rispondere alle domande di Lo Muzio. «Mi sta dando del pedofilo?», ha replicato il giornalista.

Leggi anche: