Salvini avverte sulla Tav: «Chi dice no, mette a rischio il governo». E «conterà i voti del M5S» sul decreto sicurezza bis

Tav, Autonomia, il rapporto con il M5S. Matteo Salvini, dopo il Papeete Beach a Milano Marittima, ha raggiunto Colico, in provincia di Lecco. Formalmente per partecipare alla festa della Lega, in realtà per consolidare o raccogliere consensi.

Dal commissario europeo alla Tav

Dopo che la Lega è stata “accusata” di provocare lo stallo sulle nomine Ue, Salvini ha assicurato di aver fatto al premier Giuseppe Conte due nomi da sottoporre alla nuova presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

Per quanto riguarda la Torino-Lione, Salvini avverte: «Chi dice no, mette a rischio il governo». Il riferimento è alla mozione per bloccare la Tav presentata dal M5S che dovrebbe essere sottoposta al voto mercoledì 7 agosto. Un voto più che altro simbolico, dopo l’apertura per ragioni economiche di Conte.

Alla festa, poi, ha parlato anche di Autonomia su cui il governo gialloverde proprio non riesce a trovare una quadra. «I nemici della Autonomia sono alcuni politici ladri e incapaci del Sud, che da 50 anni derubano il Paese. Con l’Autonomia gli incapaci vanno a casa», ha detto il vicepremier leghista tra un sorso e l’altro di birra.

«Sono stufo di Di Battista e Di Maio»

Non sono mancati attacchi diretti agli alleati del governo. «Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce. Sono stufo di attacchi di quelli che dovrebbero essere alleati».

«Di Battista conta zero per quello che mi riguarda», ha detto Salvini in merito ai recenti attacchi dell’esponente grillino. Poi, Salvini è tornato anche sulla frase sulla “zingaraccia”, che ha provocato polemiche. «Buonanotte agli zingari e alla loro vita di furti. Io non solo uso la parola zingaraccia, ma non avrò pace fino a quando non avrò abbattuto quelle case abusive», ha detto Salvini.

La prova sul decreto sicurezza bis

Ma la vera prova per la tenuta del governo, sarà il voto sul decreto sicurezza bis previsto per domani, lunedì 5 agosto, o al più tardi per martedì. Il ministro dell’Interno è preoccupato dai dissidenti interni al M5S. «Conterà i voti dei senatori M5s per valutare se la maggioranza gialloverde ha ancora la forza di andare avanti», assicurano fonti della Lega.