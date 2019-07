Scontri al cantiere Tav, pietre e lacrimogeni. Perino: «Deluso da Grillo. Eravamo perfino co-imputati in un processo No-Tav»

«La Tav si farà, indietro non si torna» ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine del corteo no-Tav in Valsusa più disilluso, verso la politica, degli ultimi anni. Questa volta gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle sono rimasti a casa. Il più critico – a livello «personale» – verso Beppe Grillo è Alberto Perino, storico leader No-Tav.

La manifestazione del movimento No-Tav era arrivata nella zona rossa del cantiere: un gruppo ha divelto un cancello di protezione e un altro, attraversando i boschi, ha provato ad arrivare dall’alto. Lacrimogeni e lancio di pietre: così è avvenuto il contatto tra le forze dell’ordine e i manifestanti. La questura ha riferito di 48 attivisti denunciati.

Per gli organizzatori, l’obiettivo di arrivare al cantiere è stato centrato: erano anni che un gruppo così corposo non arrivava in quella zona. Dopo un lungo presidio, il corteo si è sciolto non arrivando alla seconda fila di protezione del cantiere. Da circa 30 anni, il movimento No-Tav osteggia questa opera pubblica, il cui primo progetto risale al 1991.