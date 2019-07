Cara Italia, il nuovo movimento che ha fatto rimuovere i post della Lega per «incitamento all’odio»

«La nostra campagna è appena iniziata e andremo avanti fino in fondo» ha detto il fondatore Stephen Ogongo

Facebook ha rimosso alcuni post pubblicati dall’account della Lega per «incitamento all’odio». Il motivo? Le segnalazioni di massa partite dal movimento Cara Italia, il nuovissimo punto di riferimento politico «dell’Italia multiculturale».

«È la prima volta che in Italia vengono rimossi dei post del leader della Lega», ha scritto in un post Stephen Ogongo, il giornalista originario del Kenya che lo scorso ottobre ha fondato con la sua redazione il gruppo Cara Italia. «Le sue pagine sono mezzi di propagazione dell’odio. La nostra campagna contro chi alimenta l’odio non si ferma».

Forte sostenitore della capitana della SeaWatch3 Carola Rackete e della sua battaglia contro la propaganda social di Matteo Salvini, Ogongo ha pubblicato anche un video-appello rivolto a Mark Zuckeberg per chiedergli di «chiudere le pagine ufficiali di Salvini e della Lega».

Facebook deve applicare le sue politiche contro il razzismo e incitamento all'odio Noi di Cara Italia facciamo un appello a Mark Zuckerberg affinché faccia chiudere le pagine ufficiali di Matteo Salvini e della Lega. I dirigenti di Facebook devono assumersi la responsabilità di ripulire Facebook dalle pagine e utenti fomentatori di odio e di hate speech contrari alla policy della community. Se non lo fanno, Facebook rischia di essere considerato il complice del neo fascismo emergente. Posted by Stephen Ogongo on Tuesday, July 16, 2019

«Queste pagine sono diventate luoghi di ritrovo virtuale per le persone che portano avanti apertamente discorsi sessisti, razzisti e di odio nei confronti degli immigrati, dei rifugiati, dei Rom, delle Ong e dei volontari che salvano le persone in mare», continua il giornalista, che vive in Italia da 25 anni, insegna all’università gregoriana e ha due figlie.

