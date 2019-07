Salvini sui migranti: «La sinistra è passata da Berlinguer a Rackete, dispiace» – Il video

Ancora capitano contro capitana. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sulla questione immigrazione all’indomani dello sbarco a Lampedusa della Alex e a pochi giorni dalla sentenza di liberazione per la comandante della SeaWatch3 Carola Rackete.

«Mi dispiace per la sinistra che è passata da Berlinguer a Carola Rackete», ha detto in occasione della cerimonia al Monumento ai Caduti, in Sant’Ambrogio a Milano, per il centenario della nascita dell’Associazione nazionale alpini: «È una parabola curiosa».

Una contrapposizione evidenziata anche da numerosi media, in particolare dal settimanale L’Espresso. Come aveva già fatto per quella dedicata al sindacalista dei braccianti Aboubakar Soumahoro, il giornale diretto da Marco Da Milano ha messo in copertina i visi di Rackete e Salvini, con il titolo: Capitani e no.

Questa è la copertina dell’Espresso che sarà in edicola da domenica. Da una parte c’è una ragazza che salva vite. Dall’altra un leader che specula sulle paure #capitanieno



💻 Per abbonarsi all’edizione digitale e leggerne i contenuti in anteprima https://t.co/DT6PLqtwpO pic.twitter.com/CVoZfft3vj — L’Espresso (@espressonline) 5 luglio 2019

«Le Ong sono una parte minima di quello che accade in Italia. Ma visto che abbiamo ottenuto buoni risultati, ci piacerebbe continuare ad averli», ha aggiunto il vicepremier. «A me interessano i risultati concreti. Meno 85% di sbarchi, due miliardi risparmiati con cui assumiamo forze dell’ordine e vigili del fuoco. La lotta all’antimafia, all’anti ‘ndrangheta e all’anticamorra, all’antidroga».

Leggi anche: