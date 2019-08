Balotelli, in corso summit col Flamengo: il Brescia aspetta

Cominciato in ritardo il vertice con Raiola. Pronta una nuova, superproposta per Mario

Il Flamengo non arretra e continua a battere con forza la pista Balotelli. Con due ore di ritardo rispetto al previsto (h 18,00), è cominciato il vertice a Montecarlo tra Mino Raiola, accompagnato dal suo staff legale, e i vice-presidenti del club rossonero, Braz e Spindel.

Il Flamengo sta avanzando una nuova proposta, forte del supporto di sponsor pesanti. Balotelli è a Brescia, aspetta anche lui; che vuole fortemente ritornare a casa, ma ascolta (ovviamente) anche la controproposta dei brasiliani. Che, secondo quanto raccontato in Sudamerica, sarebbero pronti a investire per lui, tra stipendio e bonus alla firma, qualcosa come 30 milioni di euro.

Il Brescia, che pure ha fatto un’offerta importante (ma a cifre molto più contenute) aspetta. In silenzio stampa.

In aggiornamento

