Nuovo strappo nella notte: la Trenta non firma il divieto d’ingresso in acque italiane a Open Arms

Il vicepremier leghista aveva annunciato il nuovo divieto d’ingresso in risposta alla decisione del Tar del Lazio, ma la ministra della Difesa non l’ha convalidato

All’una e quaranta della notte, fonti del ministero dell’Interno fanno sapere all’agenzia Ansa che il nuovo divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Open Arms, predisposto d’urgenza dal ministro Salvini dopo la decisione del Tar del Lazio di dare via libera all’imbarcazione della Ong, non è stato firmato dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

Una frattura già anticipata in larga misura dalla decisione della stessa Trenta di ordinare alla Marina militare di scortare con proprie navi la Open Arms verso il porto di Lampedusa.

Due ore prima Salvini aveva annunciato il nuovo divieto d’ingresso, dopo aver detto in un comizio a La Spezia, in Liguria, che solo in Italia una nave di una Ong spagnola in acque maltesi può ricevere il permesso di attraccare in Italia dal Tar del Lazio.

«Un giudice in Italia con una nave straniera in acque straniere dice che io non posso vietare l’ingresso su suolo italiano. Ma con chi sta questo giudice? Lo dico col massimo rispetto per l’indipendenza della magistratura», ha tuonato Salvini.

«Ma caro giudice chi te lo paga lo stipendio? Gli spagnoli, i maltesi o gli italiani? – ha urlato il leader della Lega – Se lo stipendio te lo pagano gli italiani devi difendere i confini e la sicurezza degli italiani».

Ho firmato il nuovo divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Ong #OpenArms.

Chi si adopera per riaprire i porti non fa un dispetto a Salvini, fa solo il male del Popolo Italiano 🇮🇹

Buonanotte Amici, io non mollo. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 14, 2019

Foto copertina: Elisabetta Trenta EPA/OLIVIER HOSLET

Sullo stesso tema: