Chef Rubio, lo sfogo contro Lampedusa su droga e abusivismo: «Qui tanta polvere sotto il tappeto»

Non solo l’isola dei pescatori dal cuore immenso ma anche quella del traffico di stupefacenti nelle mani della mafia. La denuncia arriva da Chef Rubio, che nei giorni scorsi è andato a Lampedusa insieme a Richard Gere e ha fatto visita alla nave della Ong spagnola Open Arms. L’imbarcazione è in mare da 14 giorni con a bordo 147 persone salvate nel Mediterraneo centrale ed è entrata il 15 agosto in acque italiane, a pochi metri dal porto di Lampedusa, in attesa del permesso per entrare.

Lì lo chef ha servito pasti sul ponte della nave, ha parlato con la gente, congratulato l’equipaggio e, come scrive lui stesso, «poco altro». Oltre a porre l’accento su «la gente di mare che rispetta il prossimo e l’ambiente, gli attivisti e la resistenza, le donne e uomini coraggiosi», Rubio ha anche ricordato che Lampedusa è «l’isola della cocaina, della mafia e della camorra, dell’abusivismo edilizio e del nero, dei razzisti e dei parassiti, dei radar e dei tumori, del lager nella fossa e dell’indifferenza».

Per Rubio, che da anni si esprime su temi sociali, «Lampedusa è un mondo nel mondo che si rivela in pochissimo tempo, ma di un tappeto non si possono guardare solo le magnifiche trame, bisogna alzarlo e vedere quanta polvere è stata nascosta sotto negli anni».

Al post dello chef, pubblicato su Instagram, hanno però reagito alcuni lampedusani, secondo i quali Rubio si era espresso senza conoscere nei dettagli la realtà dell’isola siciliana. «Razzisti? È vero siamo molto razzisti, ma caro la droga a Lampedusa? Ahahaha rido.. a Lampedusa è tanto che arriva il cibo e deve arrivare la droga? In una settimana hai visto cose che a Lampedusa non sono mai esistite e mai esisteranno», scrive per esempio Rossella Mannino, e aggiunge, «non ci importa di 4 cretini che scrivono senza conoscere la nostra bellissima isola».

Leggi anche: