Open Arms, soccorse 4 persone nella notte. Nuovo appello dei volontari: «L’umanità impone di far sbarcare»

Sul molo Favarolo di Lampedusa (Agrigento) sono sbarcate altre quattro persone, nella notte, dopo le sei donne e tre uomini che avevano lasciato l’imbarcazione in serata. Nel secondo caso si tratta di eritrei e somali che risulterebbero stremati a livello psicologico, motivo per il quale si è deciso di evacuarli con urgenza. Nel primo, di tre naufraghi e un accompagnatore, tutti scesi «per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate».

«Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà» si chiede l’Ong Open Arms su Twitter.

La nave in mare da 14 giorni

La nave della ong spagnola Open Arms, in mare da 14 giorni con a bordo 147 persone salvate nel Mediterraneo centrale, è entrata il 15 agosto in acque italiane, a pochi metri dal porto di Lampedusa, in attesa del permesso per entrare. A sud dell’isola, in rada davanti alla Porta d’Europa. «Non stiamo ricevendo istruzioni allo sbarco», dice il presidente di Open Arms Italia, Riccardo Gatti.

L’arrivo della nave, alle 7.30 del 15 agosto, dopo due settimane di attesa al largo, si incrocia con la crisi di governo e con un’escalation fatta di divieti di sbarco e sentenze amministrative.

Salvini vs Conte

Sul caso Open Arms, infatti, è deflagrato lo scontro ai massimi vertici di governo: non solo i ministri 5 Stelle Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli che di fatto si oppongono e non controfirmano il nuovo divieto di ingresso per la nave emanato da Matteo Salvini – che non ha quindi efficacia – ma anche l’affondo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il botta e risposta con il leder del Carroccio.

Il presidente del Consiglio ha scelto di scendere apertamente in campo e accusare Matteo Salvini di «sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare»» su Open Arms (e la questione dei minori a bordo) con una sferzante lettera aperta su Facebook.

A pochissimi minuti di distanza, Salvini scrive a sua vota un’altra “lettera aperta”, indirizzata a Conte, il cui tono è se possibile ancora più duro nella sostanza.

«Con me i porti sono e rimarranno chiusi. Ed è chiaro che, senza questa fermezza, l’Unione Europea non avrebbe mai mosso un dito, lasciando l’Italia e gli Italiani soli come ha fatto negli anni dei governi di Renzi e del Pd», dice Salvini.

«Mi pagano non per essere l’anima bella ma per difendere la sicurezza. Se qualcuno è nostalgico dei 200mila sbarchi lo dica, se qualcuno è nostalgico del Pd lo dica».

Nella querelle si inserisce anche Luigi Di Maio, che coglie l’occasione per criticare la crisi di governo innescata da Salvini e per ribadire l’appoggio del M5S a Conte. «Questo è stato il Governo che ha ridotto il numero di sbarchi in Italia, grazie al lavoro di tutti. Salvini di punto in bianco ha deciso di farlo cadere, in pieno agosto, senza alcuna spiegazione e senza nessun preavviso agli italiani .Quindi è inutile che ora sbraita, è colpa sua se oggi ci troviamo in questa situazione», dice Di Maio.

«Per quanto riguarda la risposta a Conte (“Me lo dica in faccia”) siamo al paradosso. Parla lui, che in faccia a noi non ha mai detto nulla», dice Di Maio, e che «ha mandato tutto all’aria senza una motivazione, annunciando la crisi di governo da uno stabilimento balneare dopo essersi preso due settimane di ferie. È facile fare i duri a parole. Duro devi esserlo nella vita e con chi se lo merita, non con dei bambini».

Nave a Lampedusa e redistribuzione

«Mare agitato, bimbi a bordo. La nave entri in porto», dice il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. Mentre la Open Arms è in rada da ore davanti a Lampedusa, Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo hanno comunicato al presidente del Coniglio Conte di essere «disponibili a redistribuire i migranti» a bordo della nave della ong.

Lo comunica lo stesso Conte nella lettera via Facebook a Salvini. «I miei omologhi europei ci tendono la mano»

«Il nostro Paese è disposto a partecipare a una ridistribuzione equilibrata di migranti accolti sulla nave», aveva fatto sapere in mattinata il governo di Madrid, spiegando di essere al lavoro con la Commissione europea e altri Stati membri «per raggiungere una soluzione comune, europea, ordinata e unita».

Il Tar e i divieti di ingresso in acque italiane

Il divieto di ingresso in acque territoriali italiane da cui era stata raggiunta la Open Arms il 2 agosto scorso, firmato dal ministro Salvini e controfirmato, come previsto dal decreto sicurezza bis, dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta e dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, è stato sospeso ieri, 14 agosto, dal Tar del Lazio per la «situazione di eccezionale gravità ed urgenza» a bordo della nave.

Qui il testo del decreto cautelare.

Una decisione inedita: è la prima volta che succede. È in virtù di questo annullamento che la Open Arms ha cominciato, ieri, l’avvicinamento all’Italia, per poi arrivare a Lampedusa stamane.

Il tempo stava peggiorando, si era in attesa di onde alte due metri, e la stessa Ong aveva usato la definizione di «emergenza umanitaria» per descrivere la situazione a bordo. Il team si era detto preoccupato delle difficoltà a mantenere la calma e non far degenerare la situazione a bordo in tensione e violenza. Sulla nave, in questi giorni, anche gli psicologi di Emergency.

«Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare ribadendo la non violabilità delle Convenzioni Internazionali e del Diritto del Mare», aveva commentato Open Arms ieri nel diffondere la notizia della sentenza del Tar.

Video/Open Arms

Trenta e Toninelli contro Salvini

La decisione del Tar del Lazio ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini, che non solo ha annunciato ricorso d’urgenza al Consiglio di Stato, ma ha anche firmato nella serata del 14 agosto un nuovo divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per la Open Arms.

Giustificato, a suo dire, perché «ai fatti citati nel provvedimento sub judice (il primo divieto annullato dal Tar, ndr) se ne sono aggiunti altri. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia», dice Salvini.

E però, a mettersi di traverso arrivano i ministri Cinque Stelle Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli, la cui controfirma è necessaria, ai sensi del decreto sicurezza bis, all’efficacia del nuovo divieto. I due ministri hanno sempre firmato i divieti in caso precedente. Ma questa volta no: la ministra Trenta decide di non controfirmare il divieto «in nome dell’umanità».

Nè firma Danilo Toninelli: «Quel decreto è stato bocciato dal Tar ed emetterne un altro identico, per farselo bocciare di nuovo dal Tar dopo 5 minuti, esporrebbe la parte seria del Governo, che non è quella che ha tradito il contratto, al ridicolo. E a differenza di Salvini che cerca solo il consenso facile, noi agiamo con senso di Stato e concretezza», scrive il ministro su Facebook.

«Umanità non significa aiutare trafficanti e ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani», ha detto Salvini in risposta a Trenta.

La ministra Trenta si era messa in contatto nelle ore precedenti con le altre autorità di governo competenti per arrivare allo sbarco dei 32 minori a bordo della nave. Dopo essersi messa in contatto con il tribunale dei minori di Palermo avrebbe anche dato mandato al capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, di spostare nei pressi della Open Arms due navi del dispositivo Mare Sicuro pronte ad effettuare il trasbordo dei 32 minori. Navi che però il team della ong dice di non aver avvistato fino ad ora.

Twitter/Open Arms

I minori a bordo

Il premier Giuseppe Conte aveva già scritto nei giorni scontri al ministro Salvini – e per conoscenza ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta – chiedendo di «mettere in sicurezza i minori» presenti sulla nave Open Arms.

Facebook/Progetto Diritti Onlus

Poi Salvini e Conte si erano incontrati il 14 agosto a Genova: entrambi hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. «Con Conte ci siamo salutati», racconta Matteo Salvini. Conte «mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che però è straniera e che è ancora in acque straniere… gli risponderò garbatamente. Non si capisce perché debbano sbarcare in Italia».

Non esattamente le parole usate dal premier, dice il diretto interessato. Da qui, l’accusa di «sleale collaborazione» a Salvini.

L’evacuazione medica di due gemelli di nove mesi e della loro famiglia nei giorni scorsi dalla nave/Open Arms

La Ocean Viking

Twitter/Sos Mediterranèe

Nel frattempo, dopo quattro giorni consecutivi di operazioni di soccorso nel Mediterraneo – e dopo essersi visti assegnare Tripoli come porto di sbarco dalla Libia – Medici senza Frontiere e Sos Mediterranée hanno chiesto ufficialmente alle autorità marittime maltesi e italiane di aiutarli a trovare un posto sicuro per le 356 persone a bordo della Ocean Viking, a sua volta al largo ancora in acque internazionali.

Anche le due ong segnalano il deterioramento delle condizioni meteo nell’area e spiegano di avere a bordo persone che raccontano di aver subito abusi, arresti arbitrari, lavoro forzato in schiavitù e torture durante la loro permanenza in Libia. Su un totale di 103 minori, solo 11 sono accompagnati.

In copertina la nave dell’Ong spagnola in rada davanti a Lampedusa/Local Team – Video di Open Arms

