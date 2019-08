Open Arms, nave ancora ferma in porto: «Non possiamo più garantire la sicurezza dei migranti»

Dopo 16 giorni in mare e 6 evacuazioni umanitarie, la nave della ong umanitaria Open Arms ha fatto sapere che: «Dopo aver informato le autorità della nostra situazione, senza ottenere alcuna risposta, ci troviamo in una situazione di necessità e non possiamo più garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo».

Oltre al via libera allo sbarco sono attese anche le decisioni della Procura di Agrigento che, dopo aver aperto un’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, ha acquisito dei documenti dalla Guardia costiera.

Tra gli incartamenti che sono al vaglio del procuratore aggiunto Salvatore Vella, anche la comunicazione con cui il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive, chiedendo una risposta urgente, al ministero dell’Interno sostenendo che «non vi sono impedimenti di sorta» allo sbarco.

La richiesta era partita dopo la diffida che i legali della Ong spagnola hanno inviato alla Guardia costiera chiedendo «di autorizzare senza ulteriore indugio l’ingresso della Open Arms nel porto di Lampedusa». La Procura, adesso, valuta il da farsi e nelle prossime ore potrebbe essere disposta un’ispezione della nave.

Ma il ministro Salvini non sembra disposto a concedere lo sbarco: «In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo», ha scritto su Twitter, dopo la stoccata di ieri all’Europa: «Al momento nessuno ha fatto passi formali per accogliere i migranti a bordo della Ong».

Da Bruxelles il messaggio sembrava chiaro: «I miei omologhi europei ci tendono la mano», aveva detto Conte nella lettera inviata a Salvini tramite i suoi canali Facebook sulla situazione della Open Arms.

