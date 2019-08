Open Arms, la vicepremier spagnola: «Potevano andare a Malta». L’Ong: «Portateli in Spagna in volo da Catania»

«Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid». Open Arms spariglia e rilancia, nella ricerca di una soluzione per le 107 persone ancora a bordo della nave umanitaria in rada davanti a Lampedusa.

«Affittare un boeing per 200 persone viene 240 euro a passeggero. La soluzione Acquarius, lo scorso anno, per una nave della guardia costiera è costata 250mila euro mentre la spesa per l’altra nave neanche si è saputa», chiosa il presidente di Open Arms, Riccardo Gatti parlando con i cronisti

nel molo commerciale di Lampedusa.

Porti chiusi?

Gatti si riferisce a quanto accaduto poco più di un anno fa, a giugno 2018, quando l’Aquarius – la nave di Sos Mediterranèe e Medici senza Frontiere che ha preceduto l’attuale, la Ocean Viking, a sua volta in mezzo al mare, tra Linosa e Malta, con altre 356 persone a bordo – andò a Valencia con le 628 persone che aveva salvato nel Mediterraneo centrale distribuite anche su navi della Marina Militare italiana dopo un altrettanto ostinato no di Matteo Salvini al loro sbarco in Italia.

Ora, con Open Arms, Matteo Salvini potrebbe riuscire davvero, una seconda volta, nel suo intento di chiudere i porti italiani a una nave umanitaria e al suo carico di 107 vite rimaste a bordo, per i quali il ministro dell’Interno dice ostinatamente no allo sbarco. Open Arms è da 18 giorni in mare in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare le persone salvate nel Mediterraneo centrale, in rada davanti a Cala Francese a 800 metri dal porto di Lampedusa.

Tutte le altre volte, il braccio di ferro tra Viminale e ong si è concluso con uno sbarco in Italia. E d’altro canto che i porti non siano – davvero – chiusi – lo dimostra l’arrivo continuo di migranti sulle coste italiane, non soccorsi da ong ma con imbarcazioni indipendenti: nella notte 16 persone sono arrivate a Lampedusa scortate dalla Guardia di Finanza. In mattinata, oggi, lo sbarco autonomo di un’altra quarantina di persone.

L’Europa

“Rivolgiamo un appello agli Stati membri e alle Ong a collaborare per trovare una soluzione che funzioni e che permetta uno sbarco immediato delle persone a bordo” della Open Arms. Così la portavoce dell’Esecutivo comunitario Natasha Bertaud ricordando tuttavia che la “Commissione europea non ha competenza sui porti di sbarco”.

La portavoce ha inoltre spiegato che il commissario Dimitris Avramopoulos nei suoi contatti con gli Stati membri degli ultimi giorni ha sollevato anche la questione della Ocean Viking.

Ipotesi Baleari

Dopo Algeciras, sullo Stretto di Gibilterra e a distanza di – a seconda delle condizioni – anche sette giorni di navigazione di Lampedusa, la Spagna ha offerto in queste ore a Open Arms e ai suoi 107 naufraghi un approdo più vicino: alle Baleari, a Maiorca, dicono dalla Ong.

«Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, decisione che ci appare del tutto incomprensibile», dicono dalla ong.

«Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli stati europei stanno chiedendo a una piccola Ong come la nostra, di affrontare 590 miglia e 3 giorni di navigazione, in condizioni metereologiche peraltro avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontari e volontarie molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l’Europa nega».

Se «davvero un accordo è stato trovato, è indispensabile che Italia e Spagna si assumano la responsabilità di garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro». È «urgente porre fine subito a questa situazione disumana inaccettabile che le persone che abbiamo salvato in mare sono costrette a vivere».

Spagna e Italia «si assumano le proprie responsabilità e si accordino su come gestire l’eventuale trasferimento nel porto sicuro che per noi è Lampedusa perché siamo a 800 metri: noi certamente non possiamo navigare verso Minorca o Maiorca con la situazione che c’è a bordo», dicono Oscar Camps e Riccardo Gatti della Ong spagnola. «Ci hanno comunicato che vorrebbero trasferire solo una parte dei 107 naufraghi nelle navi militari, il resto dei migranti dovremmo portarli noi e questo è impossibile».

A bordo una situazione sempre più precaria di forte ansia, di panico e di ingestibilità, denuncia il fondatore di Open Arms Oscar Camps: più o meno il tenore della risposta inviata al governo di Madrid di fronte alla offerta, ieri e dopo settimane, di un porto di sbarco spagnolo. Una soluzione difficile che, continuano a dire dalla ong, non viene rifiutata ma ritenuta scarsamente praticabile data la situazione a bordo.

Los bandazos de Sánchez agravan el caos en la crisis del Open Arms. El barco de la ONG española lleva 18 días en el mar con 107 personas a bordo. Ya está disponible la #portada de #ELMUNDO @elmundoes en #elmundo_orbyt pic.twitter.com/ghV63gRe9S — El Mundo Fotografia (@ElMundoFoto) August 18, 2019

In Spagna, comunque, i 107 migranti ancora a bordo della Open Arms potrebbero finalmente toccare terra arrivando anche grazie al supporto logistico della Guardia Costiera che, dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, «sono a disposizione». Una soluzione che Open Arms potrebbe accettare, a patto che il viaggio venga fatto su un’altra nave «adatta per raggiungere il porto spagnolo in breve tempo e compatibile con la situazione attuale». E a patto che reggano i nervi: i migranti a bordo hanno sempre il terrore di essere riportati in Libia.

Disculpen el retraso en nuestras comunicaciones, estamos desbordados atendiendo a las 107 personas que aún llevamos a bordo. Tras 18 días de haber sido rescatadas, aun tenemos casos médicos en la cubierta. Espero comprendan la dificultad de gestionar esta crítica situación. pic.twitter.com/BlpoCqIISf — Oscar Camps (@campsoscar) August 19, 2019

La vice presidente del governo spagnolo a interim, Carmen Calvo, esprime perplessità. «Abbiamo offerto il porto più vicino, non possiamo portare i nostri porti in Italia», dice Calvo in un’intervista a Cadena Ser. «Cos’altro deve fare» il governo spagnolo? L’esecutivo – dice – ha offerto all’ong l’assistenza medica, il carburante e «tutto il necessario» per il viaggio.

Inoltre, sostiene ancora la vicepremier spagnola, Open Arms avrebbe potuto andare a Malta «e non ha voluto, si è diretta verso l’Italia» che comunque, è l’altro attacco, «ha chiuso i porti in maniera totalmente illegale».

La nave «non ha voluto andare a Malta», afferma la numero due del governo di Madrid. La Spagna «stava lavorando a questo, in colloqui con Malta, però hanno deciso di andare in Italia», dopo la sentenza del Tar che ha permesso l’ingresso nelle acque italiane, ma non «chiariva se» i migranti potevano «essere sbarcati».

Lille e la Francia

La sindaca di Lille, Martine Aubry, ha annunciato su Twitter che la città è disponibile ad accogliere alcuni dei 40 migranti della Open Arms che la Francia si è impegnata a ricevere da ieri. A giugno scorso, sempre a Lille – scrive BfmTV – erano arrivati alcuni migranti sbarcati dalla Sea Watch 3 e l’anno prima alcune persone sakvate dall’Aquarius.

«A Lille siamo pronti ad accogliere a braccia aperte i rifugiati che la Francia si impegna a ricevere», twitta la sindaca.

Martine Aubry accepte de recevoir une partie des réfugiés de l’Open Arms à Lillehttps://t.co/B4xywuFpsq pic.twitter.com/oFg3xTMVG3 — BFMTV (@BFMTV) August 19, 2019

Lampedusa

«Ogni giorno in più e un giorno di tortura per queste persone che sono a bordo della Open Arms, anche perché dovranno scendere comunque», dice il parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra sul molo commerciale dell’isola. Come già per la Sea Watch 3, lui e altri volontari stanno dormendo sul sagrato della chiesa in solidarietà con i migranti ancora in male. «L’arrivo di altre persone con i barconi a Lampedusa, l’ultimo la scorsa notte, dimostra che non sono le ong a prenderli a tutti i costi, perché comunque in centinaia continuano ad arrivare», dice don Carmelo.

«La legge del mare parla chiaro: bisogna aprire i porti e i controlli si fanno dopo», spiega il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. «È una legge internazionale, che vale per tutti, anche per i migranti. La nostra isola, che ha 270 pescatori e un centinaio di imbarcazioni – aggiunge al Giornale di Sicilia – sa bene di cosa sto parlando, anche perché moltissime volte ci siamo trovati a chiedere riparo in Tunisia, in Libia o a Malta, e nessuno ci ha mai negato l’attracco e l’ospitalità».

Il ricorso che non c’è

«A quanto si apprende nessun ricorso è stato finora depositato» contro la sentenza del Tar del Lazio che ha annullato il divieto di sbarco per la nave Open Arms. È quanto riporta l’Agi citando fonti del Consiglio di Stato.

Palazzo Spada non conferma quindi la notizia di una decisione attesa per oggi. Il ricorso era stato annunciato dallo stesso Viminale mercoledì scorso, mentre venerdì il ministero dell’Interno spiegava di aver dato mandato all’Avvocatura dello Stato di impugnare la decisione del Tar a proposito del divieto di ingresso in acque territoriali per la Open Arms.

La notifica del ricorso, come già anticipato a Open e ancora oggi, non risulta arrivata ai legali della ong.

