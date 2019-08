Lampedusa, nessuna frana alla spiaggia dei Conigli: caduta di poche pietre, un ferito lieve

Non c’è stata una frana, come si era appreso in un primo momento, ma una caduta di alcune pietre tra l’isola dei Conigli e la Tabaccara, a Lampedusa. Vengono così smentite le notizie, che in metà mattinata, avevano parlato di una frana sull’isola siciliana.

A rimanere leggermente ferito è stato un turista di 52 anni. A raccontare quanto avvenuto è la moglie, contattata telefonicamente dall’Ansa: «Mio marito si è arrampicato dal mare nella scogliera per fare delle foto, ma sono caduti dei massi, lui si è spaventato, invece di scendere e salito ancora e si è procurato lievi ferite». A recuperare il turista sono stati i vigili del fuoco. Il turista è stato portato per precauzione nel poliambulatorio per accertamenti

Il sindaco dell’isola, Totò Martello, si sta recando sul posto. «Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro», dice Martello.

Leggi anche: