Chef Rubio la spara grossa: «Per salvare il pianeta eliminare fisicamente i sovranisti». Dopo un giorno, si pente

Il cuoco su Twitter attacca i sovranisti per il disastro in Amazzonia, per poi cancellare il tweet

«Me fa ride chi dice ‘ELIMINA LA CARNE, SALVI LA FORESTA’! Se stanno bruciando #Amazonia è anche per monocolture di mais, canna da zucchero e soia (#Monsanto #Bayer)! Se volete salvare il pianeta spendete meno, consumate meno, ed eliminate fisicamente i sovranisti».

Sono le parole di Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, che su Twitter ha voluto commentare il disastro ambientale in Amazzonia e invocare un’eliminazione dei sovranisti per poi eliminare il tweet a distanza di 24 ore.

Parole che chef Rubio ha voluto accompagnare, come chiosa, alle bandiere di Israele, Stati Uniti e Brasile. Un chiari riferimento a chi fosse indirizzato il tweet. Tra le reazioni dei lettori tra le pi in vista c’è quella di Giorgia Meloni. La segretaria di Fratelli d’Italia ha voluto rispondere, su Facebook, allo chef che Meloni definisce «tronista».

Questo “cuoco tronista” che fa spesso ospitate (a pagamento) su TV pubbliche e private invita a “eliminare fisicamente i… Posted by Giorgia Meloni on Saturday, August 24, 2019

«Con ogni probabilità è troppo incolto e troppo scemo per sapere che in anni passati in Italia a parole come quelle sono poi seguiti gli anni di piombo e le uccisioni di molti ragazzi. Chi predica l’odio e la violenza non dovrebbe trovare spazio e pubblicità sui media, in particolare su quelli pubblici. Oppure si vuole cominciare col sostenere che ‘uccidere un sovranista non è reato‘ e che anzi è un dovere per ogni buon cittadino?».

