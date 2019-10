Tortellinogate, Chef Rubio attacca Salvini: «Cucciolo, ti spiego che di cucina ne capisci poco»

Perché se ad aizzare il dibattito pubblico sulla questione ci ha pensato l’ex ministro Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, la polemica è andata ben oltre e coinvolto i già disparati protagonisti.

Il leader della Lega, appresa la notizia, si è scagliato contro il “tortellino dell’accoglienza” ideato dalla Diocesi bolognese per le celebrazioni di San Petronio, patrono della città: «Stanno cercando di cancellare la nostra storia e la nostra cultura, e a farlo è il vescovo di Bologna, non un passante».

Chef Rubio risponde a Salvini

E a rispondere – senza mezzi termini – alla polemica sollevata da Salvini è intervenuto il noto cuoco Chef Rubio, che si è scagliato contro il leader del Carroccio con parole al veleno. «Allora cucciolo, ti spiego – scrive Rubio su Twitter – è stato proposto e nessuno ha imposto, tu di cucina ne capisci poco così come di politica e cultura quindi calmino». «Ora che hai fatto l’ennesima figura del ‘patriota’ magnate i tortellini in scatola e torna a bacia il crocifisso che solo quello sai fa», chiosa infine lo chef.

Allora cucciolo, ti spiego: è stato proposto e nessuno ha imposto, tu di cucina ne capisci poco così come di politica e cultura quindi calmino. Ora che hai fatto l’ennesima figura del “patriota” magnate i tortellini in scatola e torna a bacia il crocifisso che solo quello sai fa pic.twitter.com/2xyjIi7ntq — Chef Rubio (@rubio_chef) October 1, 2019

La Diocesi di Bologna risponde a Salvini

Dopo le polemiche sollevate da Salvini, anche la Diocesi bolognese non è rimasta a guardare e ha risposto con fermezza all’ex ministro dell’Interno, accusandolo di mettere in giro fake news e di sfruttare la questione «per confondere bolognesi e italiani»: «Sorprendente che una normale regola di accoglienza e di riguardo verso gli invitati venga interpretata come offesa alla tradizione».

E al leader della Lega, in piena campagna elettorale per le elezioni Amministrative in Umbria e in Emilia Romagna, la Diocesi ha fatto notare esplicitamente che «Alcune polemiche e strumentalizzazioni non sono accettabili, neanche in campagna elettorale».

Sullo stesso tema: