Propaganda live, riappare Missouri 4: «Tranquilli, sto alla stragrandissima…» – Il video

Che fine ha fatto Missouri 4? Era da un po’ di tempo che non si avevano sue notizie. E che era sparito da Propaganda Live, la trasmissione de La7 a cui partecipava ormai da anni.

«Rompo il silenzio social e chiedo subito scusa a voi perché v’ho fatto preoccupà!»: è con queste parole e un breve videomessaggio pubblicato di Twitter e Instagram che Mirko Matteucci, conosciuto dai fan della trasmissione condotta da Diego Bianchi come Missouri 4, dà un segnale virtuale e tranquillizza i suoi fan dopo settimane di silenzio e assenza: non twittava da fine giugno.

«Quando Missouri 4 perde un po’ di pace interiore me se chiude a riccio, me diventa intimista, meditativo. Sta cercando di capire quello che vorrà fà da grande», dice il tassista nel video. «Propaganda Live per me è sempre stata e sempre rimarrà una grande famiglia», dice, allontanando le ipotesi di tensioni e spaccatura con il team del programma de La7. Piuttosto si tratta, spiega, di un periodo difficile ma ormai alle spalle. «Grazie a tutti veramente io sto alla stragrandissima, pace interiore, il vostro affetto mi sta aiutando moltissimo».

Grazie grazie grazie, ve amo tanto ❤ #paceinteriore pic.twitter.com/Qh7Snua4Q6 — mirko matteucci (@miss0uri4) 4 October 2019

In copertina Missouri 4 e Diego Bianchi. Ansa/Maurizio Brambatti

Leggi anche: