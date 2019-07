Lampedusa, continuano gli sbarchi “fantasma”, arrivati 21 migranti

Giornata di sbarchi quella di domenica 14 luglio. Che si parli o meno della questione ong, i flussi migratori continuano incessantemente a interessare le coste italiane. A Lampedusa, nella notte, un barchino con sette persone a bordo è stato intercettato dalla Guarda costiera a poche miglia dalla costa. Rimorchiata l’imbarcazione, i migranti sono stati fatti scendere sull’isola.

Un altro dei cosiddetti mini-sbarchi è avvenuto a metà giornata, sempre a Lampedusa. Quattordici extracomunitari sono approdati al molo Favoloso. In totale 21, i migranti arrivati in Italia oggi, 14 luglio, dovrebbero essere partiti dalle coste tunisine e non dalla Libia. Subito dopo aver toccato terra, le persone sono state trasferite nell’hotspot dell’isola.

Sullo stesso tema: