Le istituzioni e il funerale

È una storia umana quella del crollo del Ponte Morandi, rimasta negli occhi di chi te la racconta, ma è anche qualcosa di fisico, come un solco tracciato per separare: tracciato dal destino o, come pare essere ormai accertato, dalle negligenze di altri umani. Chi è sopravvissuto, per spiegarti la quotidianità spezzata, ti racconta come andare al lavoro, portare i figli a fare sport o semplicemente fare la spesa sia diventata un’impresa titanica.

Poi si passa alle colpe. E ogni racconto, spontaneamente, sembra precisamente ripercorre questo anno passato, lucidamente come in una cronaca giornalistica preparata a tavolino. E così si ricordano il giorno del funerale, gli applausi al governo, i fischi agli esponenti del Pd, o comunque a chi aveva amministrato le istituzioni locali da sempre. Nessuno sembra ricordare quel selfie di Matteo Salvini al suo arrivo alla cerimonia, che pure fece così scalpore.

Genova, la città del mugugno, che pure in tutto trova la polemica, sulla tragedia del Morandi si fa comunità e si stringe attorno agli amministratori. E sembra di capire che non c’entri il colore politico, ma la voglia di ricominciare, essere aiutati e aiutare. Non te lo aspetteresti, dopo un evento del genere, di ascoltare quasi sempre la stessa frase per commentare quello che è successo dopo il crollo: «Si è fatto quel che si è potuto».

Poi ci sono le decisioni da prendere. Che dividono. Come è stata divisa via Fillak dal crollo. La strada che è il simbolo del solco all’interno della tragedia. Pochi metri attorno a una linea che delimita la zona rossa e che ha significato destini diversi. Certo, da qualche parte la linea andava tracciata.

E quindi, non tutte le voci si uniscono al coro, come è naturale che sia. Soprattutto quando si parla di zona rossa, il cuore del crollo, dove molte case sono state demolite e centinaia di persone sfollate. Chi non è rientrato nel perimetro dell’area, anche per pochi metri, non ha avuto diritto ai risarcimenti. Qualcuno storce il naso, ma nessuno farebbe a cambio con chi ha perso tutto e ha dovuto ricominciare, magari lontano dagli affetti e dalle abitudini, che poi, alla fine, fanno una vita.