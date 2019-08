Balotelli-Brescia è ufficiale, Cellino: ‘Io e lui siamo due leoni’

Non c’erano più dubbi, ora compare anche il comunicato ufficiale, rinviato solo per motivi scaramantici: Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Brescia, che gli ha fatto firmare un contratto di un anno che può trasformarsi in triennale se i lombardi si salveranno a fine stagione. Mario sarà presentato domani e martedì svolgerà il suo primo allenamento.

Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019

‘Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall’entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche – scrive la società della V -. Domani, 19 agosto, l’attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in via Solferino 32, alle ore 16.45’.

‘Io e lui siamo due leoni per la Leonessa’- ha detto il presidente Cellino alla Gazzetta dello Sport confidando anche che Balotelli ha detto sì al Brescia nel giorno del suo compleanno (lo scorso 12 agosto). Il club sfiora, intanto, i 10 mila abbonati. E potrebbe firmare a breve anche Claudio Marchisio.

Foto copertina Balotelli /Ansa