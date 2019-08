I vertici del M5S scaricano (definitivamente) Salvini: «Interlocutore inaffidabile»

Un menu a base di crisi di governo, la portata principale: le strategie per uscirne. Beppe Grillo sembra tornato a tutti gli effetti a dettare la linea del Movimento contro i “barbari” e ora, alla vigilia di un settimana decisiva, ha riunito lo stato maggiore del M5s nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno). A pochi chilometri da Matteo Salvini, atteso oggi proprio a Massa e in Versilia.

Tra i big a raggiungere il fondatore del Movimento, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, il presidente della Camera Roberto Fico. Hanno partecipato all’incontro anche i capigruppo M5s di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente di Palazzo Madama, Paola Taverna.

Un summit, come riportato da Il Tirreno, che ha diffuso la notizia, che è servito probabilmente a definire le prossime mosse dei grillini in vista del discorso di Conte al Senato, martedì 20 agosto. «Salvini non è più credibile», dice il M5S nella nota diffusa a termine dell’incontro con cui i grillini sembrano scaricare definitivamente l’ex alleato.

Il M5S scarica Salvini con una nota

«Prima la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo, poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto».

Con questa nota il Movimento 5 Stelle sembra chiudere per sempre la porta all’ex alleato. Una decisione in linea con la volontà di Beppe Grillo che nelle ultime 48 ore si sarebbe sentito più volte con Di Maio raccomandandogli di non cadere (di nuovo) nella «trappola di Salvini».

Verso un’alleanza con il Pd?

Il fondatore del Movimento, dopo aver bocciato nel suo post l’idea di elezioni anticipate, sembra essere sempre più aperto invece a un’alleanza con il Pd. Idea che non disprezza nemmeno Casaleggio. L’unico veto sta nel nome di Matteo Renzi. Sì, dunque, a un’alleanza con i dem di Nicola Zingaretti. Nel frattempo anche nel Pd cadono i critici all’alleanza e la possibilità di un governo giallorosso diventa sempre più plausibile.

Foto copertina: Michele Falorni | Il Tirreno