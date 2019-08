Macron incontra Putin, la speranza del presidente francese di strappare una svolta su Ucraina e Iran

«L’Ucraina rappresenta un grande problema di sicurezza nel cuore dell’Europa che deve essere risolto per avere relazioni stabili con la Russia», ha affermato un funzionario francese

Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi 19 agosto il suo omologo russo Vladimir Putin. Con la popolarità di Angela Merkel in declino e il Regno Unito distratto dalla Brexit, Macron è diventato il leader europeo più attivo sulle questioni internazionali, con il beneplacito dell’UE.

Il Capo di Stato francese riceverà Putin nella sua residenza estiva a Brégançon, cinque giorni prima di accogliere a Biarritz i dirigenti del G7. La Russia è stata sospesa da quello che era il G8 nel 2014, dopo l’annessione della Crimea, ucraina, un atto che la comunità internazionale ha giudicato illegale. Poco dopo è scoppiata una guerra nell’Ucraina dell’est tra le forze del governo e i separatisti sostenuti dalla Russia. Finora, sono state uccise circa 13.000 persone.

Il mese scorso, il neoeletto Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Putin di intraprendere con lui trattative di pace per mettere fine alla violenza nell’Ucraina dell’est. «Il presidente Zelensky ha fatto delle offerte a cui pensiamo che il Presidente Putin dovrebbe rispondere in modo incoraggiante» ha affermato un membro del governo francese, che ha chiesto di non essere nominato.

«Stiamo intensificando i nostri sforzi sulla questione ucraina – ha affermato il funzionario – L’Ucraina rappresenta un grande problema di sicurezza nel cuore dell’Europa che deve essere risolto per avere relazioni stabili con la Russia».

Sembra che anche la questione iraniana verrà discussa, con Macron che cercherà di convincere Putin a usare la sua influenza su Teheran per impedire un’escalation tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. Ma anche su Bashar el Assad, perché questo arresti la sua offensiva nella regione di Idlib, che continua a spingere rifugiati verso la Turchia.

La tensione tra Mosca e Parigi si è distesa quando giovedì 15 agosto è stato trasferito agli arresti domiciliari il banchiere francese che aveva passato gli ultimi sei mesi nelle carceri russe, accusato di frode. Resta da vedere se il Presidente francese affronterà con Putin il tema della repressione poliziesca delle proteste pacifiche di Mosca.

