Cristiano Ronaldo, gli avvocati costretti ad ammettere in aula: «Pagati 375mila dollari per silenzio di Mayorga»

Gli avvocati di Cristiano Ronaldo hanno mostrato in aula per la prima volta i documenti che indicano la somma versata per mettere a tacere le accuse di violenze sessuali contro Kathryn Mayorga in un hotel di Las Vegas nel 2009. Ronaldo insiste che il rapporto fu consensuale e il 23 luglio i procuratori di Las Vegas hanno affermato che le prove non fossero sufficienti per accusare il calciatore.

Rimane però aperta una causa parallela. La modella sosteneva che il calciatore della Juventus l’avesse pagata 375mila dollari per un patteggiamento e un accordo di riservatezza dopo che lei l’aveva accusata di molestie sessuali. Nel 2018, Mayorga ha intrapreso un’azione legale per invalidare l’accordo, sostenendo che Ronaldo e i suoi legali avessero approfittato di una sua condizione di fragilità emotiva per forzarla a firmare il documento.

Secondo gli avvocati del calciatore invece, nulla faceva pensare che Mayorga non fosse pienamente consapevole dell’impegno che stava prendendo. «Nell’accordo si indicava chiaramente che Ronaldo contestava le accuse di Mayorga e non ammetteva di averla ferita. L’accordo stabiliva invece che Ronaldo aveva accettato di pagare Mayorga una somma di denaro per mantenere la segretezza della loro disputa», hanno affermato gli avvocati di CR7.

La vicenda

Il giorno successivo all’accaduto a Las Vegas nel 2009, Mayorga, allora venticinquenne, contattò la polizia di Las Vegas per denunciare violenze sessuali senza voler nominare l’aggressore. Questa è stata poi archiviata dalla polizia in mancanza di indizi sull’identità dell’aggressore, dopo che la modella si era sottoposta agli esami medici necessari che avevano riscontrato ferite e una tumefazione anale. Qualche mese dopo, l’accordo fu firmato, ma dieci anni dopo, nel 2018, Mayorga decise di indire una causa civile contro Ronaldo.

