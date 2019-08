Dona 200mila euro a 69 famiglie con ragazzi disabili: l’ultima volontà di un’anziana a Pinerolo

A Pinerolo, nel Torinese, il gesto di un’anziana signora ha spiazzato tutti: prima di morire, Olga Ghirardi ha scelto di lasciare un’eredità da 200 mila euro a famiglie con figli affetti da handicap. E il Comune ha optato per ripartire la somma tra 69 nuclei familiari.

La cerimonia commemorativa

Per ricordare la signora Ghirardi e rendere omaggio al suo gesto, il 16 settembre nel Salone Cavalieri di Viale Giolitti, Pinerolo, si terrà una cerimonia pubblica. Saranno resi noti i nomi dei beneficiari, scelti da una commissione composta dal sindaco Luca Salvai, dall’assessore alle Politiche sociali Lara Pezzano e dalle assistenti sociali Patrizia Biolato e Mara Comba.

La somma verrà ripartita in base alle fasce Isee delle famiglie beneficiarie. «Ringraziamo la Signora Ghirardi Olga per il gentile gesto che sicuramente sarà un aiuto per le famiglie interessate, gesto di solidarietà e attenzione al prossimo. Grazie di cuore!», hanno dichiarato in una nota congiunta Salvai e Pezzano.

